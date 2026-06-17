Кассационный административный суд в составе Верховного Суда в очередной раз напомнил о важном принципе налоговых споров: при определении срока обжалования налогового уведомления-решения (НУР) решающее значение имеет не только факт его направления, но и момент, когда налогоплательщик фактически узнал или должен был узнать о принятом решении.

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В постановлении от 28 мая 2026 года по делу № 520/22570/25 Верховный Суд отметил, что при решении вопроса о соблюдении срока обращения в суд необходимо устанавливать не только факт направления налогового уведомления-решения, но и момент, когда плательщик фактически узнал или объективно должен был узнать о нарушении своих прав.

И особенно актуальным этот подход является в условиях военного положения.

Формальное вручение не всегда означает фактическое получение

В течение длительного времени в налоговых спорах контролирующие органы последовательно ссылались на положения Налогового кодекса Украины, согласно которым налоговое уведомление-решение считается врученным, если оно было отправлено заказным письмом по налоговому адресу плательщика.

Именно такой подход применили суды первой и апелляционной инстанций в данном деле.

Поскольку налоговый орган направил налоговые уведомления-решения заказным письмом по налоговому адресу плательщика, а почтовое отправление было возвращено по истечении срока хранения, суды пришли к выводу о надлежащем вручении решений и упущении срока обращения в суд.

Однако Верховный Суд не согласился с таким формальным подходом.

Что именно должен установить суд

По мнению Верховного Суда, для решения вопроса о соблюдении срока обращения в суд недостаточно установить лишь факт направления налогового уведомления-решения в соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины.

Суд должен выяснить:

когда плательщик фактически узнал о принятии решения;

когда он объективно мог узнать о его существовании;

имел ли он реальную возможность получить соответствующую корреспонденцию;

существовали ли обстоятельства, препятствовавшие получению почтовых отправлений.

Фактически Верховный Суд подчеркнул, что вопрос о сроке обращения в суд должен оцениваться не только с точки зрения формального соблюдения процедур вручения, но и с точки зрения реальной возможности лица защитить свои права.

Военное положение имеет значение

Особое внимание Верховный Суд уделил обстоятельствам военного положения.

В рамках данного дела налогоплательщик сослался на то, что из-за ракетных обстрелов был вынужден покинуть место жительства и фактически не имел возможности получать почтовую корреспонденцию по своему налоговому адресу.

Кроме того, о наличии налоговых уведомлений-решений он узнал лишь после получения соответствующих материалов в ответ на адвокатский запрос.

Верховный Суд отметил, что такие обстоятельства не могут оставаться без внимания суда и требуют надлежащей проверки и оценки при решении вопроса о соблюдении срока обращения в суд.

Само по себе возвращение заказного письма по истечении срока хранения не доказывает, что налогоплательщик действительно знал или должен был знать о получении налогового уведомления-решения.

Верховный Суд предостерегает от чрезмерного формализма

Одним из ключевых выводов постановления стало предупреждение Верховного Суда относительно чрезмерного формализма при оценке соблюдения процессуальных сроков.

Суд прямо указал, что вывод о пропуске срока обращения в суд не может основываться исключительно на факте отправки корреспонденции заказным письмом.

Такой подход противоречит:

принципу официального выяснения всех обстоятельств дела;

задаче административного судопроизводства по обеспечению эффективной защиты прав личности;

принципу доступа к правосудию.

Фактически Верховный Суд подчеркнул, что суды должны оценивать не только юридическую форму вручения документа, но и реальные обстоятельства, при которых лицо могло или не могло узнать о соответствующем решении.

Почему это решение важно для бизнеса

Для бизнеса это решение имеет практическое значение прежде всего в спорах относительно сроков обжалования налоговых уведомлений-решений, принятых во время военного положения. Военные действия, эвакуация, смена места жительства, невозможность получения почтовой корреспонденции или доступа к офисным помещениям стали реальностью для многих налогоплательщиков.

И именно поэтому автоматическое применение формального подхода к вручению документов может приводить к фактическому лишению лица права на судебную защиту.

Позиция Верховного Суда подтверждает, что в таких спорах решающее значение имеет не только факт направления налогового уведомления-решения, но и реальная возможность налогоплательщика своевременно узнать о его существовании и воспользоваться правом на обжалование.

Выводы

Постановление Верховного Суда демонстрирует важный подход к оценке сроков обращения в суд в условиях военного положения.

Само по себе формальное направление налогового уведомления-решения по налоговому адресу еще не означает, что налогоплательщик фактически узнал о его существовании. При решении вопроса о пропуске срока обращения в суд необходимо устанавливать реальный момент, когда лицо получило информацию о соответствующем решении или объективно могло ее получить.

Для бизнеса это решение является важным подтверждением того, что в условиях военного положения право на судебную защиту не может зависеть исключительно от формального факта направления корреспонденции по налоговому адресу плательщика.