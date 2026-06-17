Эпопея с Ираном. На что обращать внимание в Украине и в Беларуси

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Итак, предварительная сделка США-Иран будет подписана через два дня. По большому счету, Тегеран получил почти все что хотел. Условия значительно лучше (в части санкций, разморозки активов, инвестиций), чем были в договоре 2015 года. Том самом, который так критиковал Трамп. И из которого он вышел.

Но нам важно другое. В частности

1. 300 мрд "на восстановление Ирана". Это попытка перебить китайскую программу инвестиций на 400 млн, которая была согласована пару лет назад. Не факт, что у Трампа получится. Да и с точки зрения Украины важно иное – будет ли прописано участие "Совета Мира" Трампа в распределении или контроле над распределением этих средств. Такая вероятность возможна, поскольку среди учредителей СА, ОАЭ, Катар, Пакистан. То есть государства, которые так или иначе будут вкладывать средства в восстановление Ирана.

В случае если Board of Peace будет задействован, для Вашингтона алгоритм станет базовым в том числе в вопросах других конфликтных площадок. Естественно, и в Украине.

Вот на этом получаем задачу "со звездочкой" для Офиса президента и МИД. И беларуской администрации президента и беларуского МИД. Если посмотреть в число учредителей Совета Мира, среди учредителей есть Республика Беларусь. И алгоритм "работы совета мира" – прекрасная площадка "заехать" на украинский рынок не как соагрессор, а как полноправный участник трамповского Совета. В таком случае у Киева возможностей для противодействия будет крайне мало. Если не подготовить почву, то такая возможность одна – выход из возможных мирных соглашений.

Именно этот факт является одной из причин, почему Киев уже полгода как активно говорит об угрозе со стороны Беларуси. Так называемый "польский конспект". Когда на фоне американского переговорного трека с Минском, Варшава подняла ставки и смогла вплести свои интересы. Частично в американский трек, частично создав свой. Тоже говорили о военной угрозе, тоже повышали ставки. Минск пошел на уступки.

В случае с Украиной имеем этап повышения ставок. И заявления из Минска касательно желания "смягчить углы". Тут и про "мясной фарш" и про "неспособность защитить территорию в случае войны" и про прощение у Зеленского. Пациент "почти готов". Не столько из страха перед заявлениями Мадяра, сколько из-за запаха денег в будущем. И перспективы обеспечить спокойный транзит власти в выбранный им момент. Для данного персонажа это прекрасные мотиваторы.

Вот тут для украинской стороны важно сформулировать свои претензии. Публичную (но мало реализуемую часть), желаемую и границы реальных компромиссов. Первая – в СМИ. Вторая партнерам. Третья без лишней артикуляции. Если этого не будет, тогда западня с "Советом мира" станет реальностью.

Как это может выглядеть с точки зрения долгосрочной политики, описывал еще осенью в небольшом докладе. Видео презентации и ссылка на текст будут в комментариях.

2. И это уже про перспективы. Если (точнее когда) Иран выходит из изоляции, новый толчок получают сразу несколько геополитических проектов. С одной стороны Индия активизирует работу по маршруту Север-Юг. Но для нас более важным является практический запуск работы над коридором IMEEEC. Он замыкается в средиземном море и осью сотрудничества (а так же движения товаров) может зайти в Черное море. Если Украина пассивна – все выгоды получат соседи: Румыния, Венгрия, Болгария. Если активна – можно замкнуть на свою территорию. И даже больше – вести разговор о параллельном коридоре "Север-Юг", но уже не через территорию РФ.

2а. Еще один коридор – так называемый "серединный" коридор Пояса и Пути. Через Иран, Турцию в Европу. Сегодня это и Азербайджан и Армения и Грузия. И транзит не только через Грецию, но и через черноморские порты. Первоначальная идея коридора предусматривала Одессу как ключевой порт. Наша пассивность привела к тому что Украина "сама себя стерла" из проекта. И вновь возможная выгода для соседей. Для Украины – вопрос.

2б. Перекресток Мира. Политический проект Армении. Да, Ереван, в отличие от Киева предлагает механизм как вплести страну в мировую экономическую систему. В том числе в новых технологиях. Это такой себе узел одновременно и на "Север-Юг" и на срединном коридоре Китая и на IMEEEC и на предлагаемом Ираком проекте IDR. Логистика, инвестиции в промышленность, обмен технологиями. Вновь один из выходов – Черное море. Казалось бы, в свете изменения политики Еревана и поиска экономических партнёров на поствойну нам стоило бы уже полгода как хотя бы наблюдать за инициативой. Увы, упоминаний о ней в Украинской прессе практически не было. Серьезной аналитики на данную тему тоже не встречал.

Таким образом п. 2 во всей полноте - еще одна "задача со звездочкой" для МИД Украины. Активизация контактов на Юго-восточном направлении. Турция, Армения, Индия, Китай. И предложение своих проектов. Например, та же евроколея от Одессы до западной границы - масштабный проект, который делает Украину интересной для инициаторов всех перечисленных экономических коридоров. И укладывается в интересы ЕС, США, КНР, Турции и даже Индии. Одновременно.

Это минимум, база. А есть еще и вопросы энергетики, промышленной кооперации, технологического обмена. Ведь если мы будем после войны предлагать лишь военную силу (точнее военный опыт) и зерно – это слабые позиции в новой мировой системе.

И вот насчет последнего сделаю небольшой анонс – как раз закончил работу над докладом про создаваемые политические и экономические коридоры вокруг (увы, но именно вокруг) Украины. И о том, как нам стать частью новой системы. Надеюсь, через пару недель сделаем презентацию.