Дожди пока не отступают: прогноз погоды по Киевской области на 17 июня

В Киевской области в среду, 17 июня, синоптики прогнозируют днём местами кратковременные дожди, возможна гроза. Температура воздуха в регионе прогреется +24°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер западный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 17 июня по территории Киевской области. Переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура по области ночью 9-14°С, днем 19-24°С; в Киеве ночью 11-13°С, днем 20-22°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, весь день в Киеве будет облачным. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимой выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

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