Без осадков и гололедица: прогноз погоды по Киевской области на 20 января

В Киеве и Киевской области в субботу, 20 января, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем -5°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 20 января по Киевщине. Облачно с прояснениями. Ночью снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8°С мороза, днем 0-5°С мороза; в Киеве ночью 4-6°С мороза, днем 1-3°С мороза", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. Вечером 19 января и в течение суток 20 января на дорогах гололедица. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

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