Без осадков и гололедица: подробный прогноз погоды по Киевщине на 17 февраля

В Киевской области в понедельник, 17 февраля, без осадков, синоптики предупредили об гололеде. Столбики термометров в регионе днем максимально опустятся до -7°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 17 февраля по территории Киевщины. Облачно с прояснениями, днем без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области днем 2-7° мороза; в Киеве днем 4-6° мороза", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем -5°С... -3°С; Мироновка -6°С… -4°С; Фастов -6°С… -4°С; Яготин -6°С… -4°С; Барышевка -6°С… -4°С; Борисполь -6°С... -4°С и Вышгород -6°С... -4°С.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по Киеву и области. 17 февраля на дорогах гололедица. Такие погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Напомним, в Киеве январь стал одним из самых теплых. За последние шесть дней первого месяца 2025 года было зафиксировано сразу 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8°С.

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