Без осадков и до +9°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 26 января

В Киевской области в воскресенье, 26 января, облачно с прояснениями, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +9°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 26 января на территории Киевщины. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 4-9°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С тепла, днем 6-8°С тепла", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +6°С…+8°С; Мироновка +6°С…+8°С; Фастов +6°С…+8°С; Яготин +6°С…+8°С; Барышевка +6°С…+8°С; Борисполь +6°С…+8°С и Вышгород +5°С…+7°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 26 января в Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Без осадков.

Напомним, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 2024 стал самым теплым за время проведения наблюдений. В течение 12 месяцев было зафиксировано 52 температурных рекорда.

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