Без осадков и до +8°С: подробный прогноз погоды по Киеву и области на 2 марта

В Киевской области в понедельник, 2 марта, переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +8°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. В регионе утром на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 2 марта по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области днем 3-8°С тепла; в Киеве днем 5-7°С тепла", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +4°С... +6°С; Мироновка +5°С... +7°С; Фастов +3°С... +5°С; Яготин +4°С... +6°С; Барышевка +4°С... +6°С; Борисполь +4°С... +6°С и Вышгород +5°С... +7°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве небо почти все время будет облачным, днем возможно небольшое прояснение. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

