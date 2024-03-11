Без осадков и до +8°С: прогноз погоды по Киевской области на 11 марта

В Киеве и Киевской области в понедельник, 11 марта, облачно с прояснениями, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +8°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 11 марта по Киевской области. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области днем 3-8°С тепла; в Киеве днем 4-6°С тепла", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +5°С…+7°С; Мироновка +3°С…+5°С; Фастов +4°С…+6°С; Яготин +3°С…+5°С; Барышевка +3°С…+5°С; Борисполь +3°С…+5°С.

Добавим, что в столице и Бориспольском районе столичного региона до 12 марта включительно возможны резкие колебания уровней воды с начальным затоплением пойменных территорий. Синоптики предупредили об этом из-за сбросов воды из Киевского водохранилища.

Напомним, февраль 2024 года в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых в столице после 2002 года. В течение месяца было зафиксировано восемь температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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