Без осадков и до -7°С: подробный прогноз погоды по Киевщине на 22 февраля

В Киевской области в субботу, 21 февраля, переменная облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Столбики термометров в регионе днем максимально опустятся до -7°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. На дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 22 февраля на территории Киевщины. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем 2-7°С мороза; в Киеве днем 4-6°С мороза", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем ​​-5°С... -3°С; Мироновка -6°С… -4°С; Фастов -5°С… -3°С; Яготин -7°С... -5°С; Барышевка -7°С… -5°С; Борисполь -7°С... -5°С и Вышгород -6°С... -4°С.

Напомним, согласно информации портала Sinoptik, 22 февраля весь день в Киеве сохранится ясная погода. Без осадков.

Напомним, в Киеве январь стал одним из самых теплых. За последние шесть дней первого месяца 2025 года было зафиксировано сразу 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8°С.

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