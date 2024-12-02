Без осадков и до +3°С: прогноз погоды по Киевской области на 3 декабря

В Киевской области во вторник, 3 декабря, облачная погода с прояснениями, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +3°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. В регионе сохраняется плюсовая температура, ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Прогноз погоды на 3 декабря по территории Киевщины. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью 0-5°С мороза, днем от 2°С до 3°С тепла; в Киеве ночью 1-3°С мороза, днем 0-2°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 3 декабря облачная погода продержится в Киеве весь день. Без осадков.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха снизилась ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!