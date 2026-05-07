Без осадков и до +30°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 7 мая

В Киевской области в четверг, 7 мая, переменная облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +30°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 7 мая по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области днем 25-30°С; в Киеве днем 27-29°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви +25°С…+27°С; Мироновка +25°С…+27°С; Фастов +25°С…+27°С; Яготин +25°С…+27°С; Барышевка +25°С…+27°С; Борисполь +26°С…+28°С и Вышгород +25°С…+27°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, чистое небо во второй половине дня исчезнет за облаками, но вечером погода снова прояснится. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки