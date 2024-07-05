Без осадков и до +28°С: прогноз погоды по Киевской области на 6 июля

В Киеве и Киевской области в субботу, 6 июля, небольшая облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +28°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 6 июля по Киевщине. Небольшая облачность, без осадков. Температура ночью 11-16°С, днем 23-28°С; в Киеве ночью 13-15°С, днем 24-26°С", – рассказали синоптики.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 6 июля в Киеве на небе не будет ни одного облака. Без осадков.

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июня 2024 года в Киеве. Этот месяц вошел в десятку самых влажных с начала наблюдений 1891 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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