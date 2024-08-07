Без осадков и до +27°С: прогноз погоды по Киевской области на 8 августа

В Киеве и Киевской области в четверг, 8 августа, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +27°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 8 августа по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью 13-18°С, днем 22-27°С; в Киеве ночью 15-17°С, днем 25-27°С", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, что согласно информации портала Sinoptik, 8 августа небо в Киеве будет ясным на протяжении почти всего дня, а вечером его затянут тучи. Без осадков.

Напомним, в Киеве в течение июля было зафиксировано 13 температурных рекордов. Второй месяц лета 2024 года стал пятым самым теплым в рейтинге наблюдений с 1881 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 года наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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