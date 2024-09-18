Без осадков и до +26°С: прогноз погоды по Киевской области на 19 сентября

В Киеве и Киевской области в четверг, 19 сентября, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +26°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 19 сентября по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью 9-14°С, днем 21-26°С; в Киеве ночью 10-12°С, днем 22-24°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 19 сентября день и вечер в Киеве будут ясными, придя на смену пасмурному утру. Без осадков.

Напомним, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве лето 2024 года заняло второе место среди самых теплых с 1881 года. С июня по август включительно было зафиксировано 18 температурных рекордов.

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