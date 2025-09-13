Без осадков и до +25°С: прогноз погоды по Киевской области на 14 сентября

В Киевской области в воскресенье, 14 сентября, переменная облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +25°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 14 сентября по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области ночью 8-13°С, днем 20-25°С; в Киеве ночью 11-13°С, днем 21-23°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +20°С... +22°С; Мироновка +21°С... +23°С; Фастов +20°С... +22°С; Яготин +20°С... +22°С; Барышевка +20°С... +22°С; Борисполь +20°С... +22°С и Вышгород +20°С... +22°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, день и вечер в Киеве будут ясными, придя на смену пасмурному утру. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

