Без осадков и до +24 °C: прогноз погоды по Киевской области на 13 июня

В Киевской области в субботу, 13 июня, переменная облачность, днём синоптики осадков не прогнозируют. Температура воздуха в регионе достигнет +24°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 12 июня по территории Киевской области. Переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Температура по области ночью 10-15°С, днем 19-24°С; в Киеве ночью 12-14°С, днем 21-23°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, пасмурная погода будет держаться в Киеве не весь день – вечером небо станет чистым и ясным. Ночью пойдет мелкий дождь, который еще до утра закончится. Больше осадков не предвидится.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимой выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

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