Без осадков и до +23°С: прогноз погоды по Киевской области на 11 апреля

В Киеве и Киевской области в четверг, 11 апреля переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +23°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 11 апреля по Киевской области. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью 7-12°С, днем 18-23°С; в Киеве ночью около 10°С, днем 20-22°С", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что 11-12 апреля в Киевской области – чрезвычайный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня).

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 11 апреля облака уже с утра покроют небо, и пасмурная погода будет держаться в Киеве до конца дня. Без осадков.

Напомним, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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