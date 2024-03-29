Без осадков и до +21°С: прогноз погоды по Киевской области на 30 марта

В Киеве и Киевской области в субботу, 30 марта, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +21°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 30 марта по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью 3-8°С тепла, днем 16-21°С; в Киеве ночью 4-6°С тепла, днем 18-20°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 30 марта к вечеру облака, царившие в небе в Киеве весь день, уйдут прочь. Без осадков.

Напомним, февраль 2024 года в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых в столице после 2002 года. В течение месяца было зафиксировано восемь температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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