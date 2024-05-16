Без осадков и до +21°С: прогноз погоды по Киевской области на 17 мая

В Киеве и Киевской области в пятницу, 17 мая, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +21°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на 17 мая по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью 4-9°С тепла, днем 16-21°С; в Киеве ночью 7-9°С тепла, днем около 20°С", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что 17-19 мая в Киеве и по области (кроме района Чернобыля) объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня).

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 17 мая пасмурная погода будет держаться в Киеве весь день, утром ожидается недолгое прояснение. Без осадков.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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