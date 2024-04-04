Без осадков и до +16°С: прогноз погоды по Киевской области на 5 апреля

В Киеве и Киевской области в пятницу, 5 апреля, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Воздух в регионе максимально прогреется до +16°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 5 апреля по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 11-16°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С тепла, днем 13-15°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 5 апреля, встречая нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня. Небо в Киеве покроется облаками, которые продержатся до вечера. Без осадков.

Напомним, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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