Без осадков и до +14°С: прогноз погоды по Киевской области на 17 октября

В Киевской области в пятницу, 17 октября, облачно с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +14°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 17 октября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Без осадков. Температура по области ночью 2-7°С тепла, днем 9-14°С; в Киеве ночью 5-7°С тепла, днем 12-14°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.