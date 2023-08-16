Без осадков и +32°С: прогноз погоды по Киевской области на 17 августа

В Киеве и Киевской области в четверг, 17 августа, синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +32°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 17 августа по Киевщине. Небольшая облачность, без осадков. Температура ночью 15-20°С, днем 27-32°С; по Киеву ночью 17-19°С, днем около 30°С", – рассказали синоптики.

Согласно информации портала Sinoptik, 17 августа в Киеве ясная погода может вечером смениться на облачную. Без осадков.

Напомним, до конца недели жара в Украине не отступит. Практически во всех регионах дневная температура будет колебаться в диапазоне 26-33 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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