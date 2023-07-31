Авиакатастрофа в Броварах: в Генпрокуратуре рассказали, какие версии отвергло следствие

Правоохранители продолжают устанавливать причины авиакатастрофы в Броварах Киевской области, в результате которой погибло руководство Министерства внутренних дел Украины. Пока отброшено версии относительно посягательства на жизнь государственных деятелей и диверсии.

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Об этом рассказал генеральный прокурор Андрей Костин, передает Укринформ. В ближайшее время будут обнародованы результаты досудебного расследования.

"Предварительно могу сказать, что версии, связанные с диверсией или посягательством на жизнь государственных деятелей, не нашли своего подтверждения", – сообщил Костин.

По словам генпрокурора, в начале расследования правоохранители выдвинули разные версии трагедии, в результате которой погибло руководство МВД. Это сбивание вертолета, конфликтная ситуация на борту судна, ошибка пилота, техническая неисправность судна, ненадлежащая организация планирования полета, несоблюдение правил полетов, сложные погодные условия и покушение на жизнь государственных деятелей, включая диверсию.

Костин добавил, что в ближайшее время будут обнародованы результаты досудебного расследования по этому делу.

"Об окончательных выводах по результатам досудебного расследования мы уведомим в ближайшее время", – уточнил генпрокурор.

Костин напомнил, что расследование проводят специалисты межведомственной следственной группы в составе главных следственных управлений ДБР и СБУ. К работе привлекли также специалистов компании Airbus Helicopters, представителей Минобороны, НПУ и Нацгвардии.

Следствие собрало все необходимые технические документы, завершается проведение необходимых экспертиз и проведено дешифрование бортовых самописцев. На основе собранных данных специалисты совершили 3D-моделирование полета.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварах Киевской области в среду, 18 января, в одном из районов города упал вертолет. В результате произошел взрыв, после которого начался пожар. Среди погибших – один ребенок, а также министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники и экипаж вертолета. Кроме того, было травмировано 25 человек, в том числе 10 детей.

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