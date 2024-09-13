Арбузные уикенды в Киевском зоопарке: вкусной ягодой будут лакомиться жители Медвежьего континента. Фото и видео

В Киевском зоопарке продолжаются арбузные уикенды. В эти выходные вкусной ягодой будут лакомиться жители Медвежьего континента – медведи, еноты и носухи.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно каждый день.

"В Киевзоо продолжаются арбузные уикенды! На этой неделе сочными арбузами лакомятся жители нашего Медвежьего континента", – рассказали в пресс-службе.

Показательные кормления жителей зоопарка состоятся 14-15 сентября, а именно:

12:00 – Бурые медведи Потап и Настя;

12:20 – Тянь-шанская медведица Чудо;

12:30 – Уссурийские белогрудые медведи Бэби и Бэри;

12:45 – Еноты;

13:00 – Носухи.

"Для вас это приятные впечатления и интересный досуг, а для животных – это не просто вкусняк, а часть важной программы по обогащению среды. Эта программа развивает естественные способности и инстинкты животных в условиях зоологических парков. А благополучие животных для нас всегда на первых местах. Ждем в гости!", – пригласили в Киевзоо.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском зоопарке можно увидеть детенышей семьи зубров. Kазка и Лийка родились только в прошлом месяце, но уже играют в вольере, где за ними пристально наблюдают их родители.

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