В Киевском зоопарке появилось пополнение в семье зубров. Фото малышей

В Киевском зоопарке можно увидеть детенышей семьи зубров. Kазка и Лийка родились только в прошлом месяце, но уже играют в вольере, где за ними пристально наблюдают их родители.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно каждый день.

"А вы уже успели познакомиться с малышами семьи зубров КиевЗоо? "Девушки" Kазка и Лийка родились только в прошлом месяце, но уже уверенно бегают за мамами по всему вольеру и весело играют друг с другом. И у каждой теперь куча дел: перепрыгнуть веточку, почесать спинку о щетку, попереть лоб о ствол дерева, попробовать по вкусу "взрослую" еду и сложнее всего – пробежаться вольером, не запутавшись в своих четырех ногах", – рассказали в пресс-службе.

В Киевзоо добавили, что мамы внимательно следят за каждым шагом своих детей и готовы в любой момент прийти на помощь, а главное – "вознаградить спортивные достижения своих детенышей вкуснейшим теплым маминым молоком".

"Увидеть детско-зубрячий садик можно в начале копытного ряда Киевского зоопарка. Приходите знакомиться!", – пригласили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском зоопарке специалисты обустроили для кошачьих лемуров зеленую усадьбу посреди озера. Для приматов созданы все необходимые условия, в частности, есть платформа для вкусных пикников и "лианы" из канатов.

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