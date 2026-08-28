Андреевская церковь: как выглядела эта жемчужина Киева в стиле барокко в 1890-х годах. Архивная фотография

Благодаря старым фотографиям мы можем увидеть и сравнить, как раньше выглядели известные места Киева. В частности, на снимке 1890-х годов запечатлены исторический Подол и барокковая жемчужина города – Андреевская церковь.

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Старый снимок опубликовали в Telegram-канале сообщества "Спрага: в Киеве интересно". В наши дни эта локация выглядит иначе.

Что известно

"Киев, 1890-е годы. Вид с Подола на Андреевскую церковь – барокковую жемчужину, возвышающуюся над городом. Улица ещё тихая и просторная: брусчатка, невысокие дома с лавками и усадьбами, газовые фонари вдоль обочин", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, контраст между скромной застройкой Подола и торжественным силуэтом храма на холме создает ощущение, будто церковь бодрствует над всем вокруг. Дорога, извивающаяся по склонам, ведёт вверх к историческим кварталам Верхнего города, тогда как Подол живёт своей купеческой, повседневной жизнью внизу.

Немного истории столицы

Площадь Независимости в Киеве трудно представить без Дома профсоюзов Украины. Однако до 1975 года здесь можно было увидеть историческое здание, построенное по проекту архитектора Александра Беретти.

Европейская площадь и расположенная здесьФилармония являются обязательными местами для посещения жителями и гостями Киева. Благодаря фотографии 1961 года мы можем увидеть элементы этой местности, которые, к сожалению, не сохранились до наших дней.

Как сообщал OBOZ.UA, Лыбидь — одна из самых известных рек в истории Киева. Мы привыкли видеть её небольшой, замусоренной и зажатой в бетонное русло, однако в начале 1900-х годов существовал проект, в котором предлагалось сделать её судоходной.

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