Адская жара: прогноз погоды по Киевской области на 4 августа

В Киевской области во вторник, 4 августа, синоптики не прогнозируют осадков. В регионе ожидается сильная жара — столбики термометров поднимутся до +37°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменного направления, 3-8 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 4 августа по территории Киевской области. Сухая жаркая погода. Температура по области ночью 18-23°С, днем сильная жара 35-37°С; в Киеве ночью 20-22°С, днем сильная жара 35°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, облака, которые появятся в Киеве днем, продержатся недолго – вечером ожидается ясная погода. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается мелкий дождь, который к вечеру должен прекратиться.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025–2026 годов в Киеве. Последние два месяца этой зимы были холоднее нормы, а количество осадков за эту календарную зиму составило 112 мм, что соответствует 91% климатической нормы.

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