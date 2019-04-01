Зеленський і Порошенко в другому турі: як це було і хто переможе

В Україні добіг кінця перший тур виборів президента. Лідером гонки став уже колишній шоумен, а нині фаворит українців Володимир Зеленський. І став він їм впевнено, обійшовши нинішнього гаранта Конституції практично на 15%, Петро Олексійович за останніми даними набирає 16,64% проти 30,2% у Зеленського.

Одразу ж після оголошення екзит-полів без двох хвилин учасники другого туру виборів виступили з гучними заявами, вкотре запевнивши своїх прихильників у перемозі.

Хто стане президентом України 22 квітня, якими є плани у штабів Порошенка та Зеленського, а також чого чекати українцям через декілька тижнів — у матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

Володимир Зеленський і Петро Порошенко виходять у другий тур виборів, який відбудеться 21 квітня. Юлія Тимошенко посідає третє місце за підсумками гонки;

Незважаючи на переконливу перемогу Зе!Команди, результати другого туру — загадка для всіх. Штаби кандидатів плавно перейшли до другого раунду боротьби. Вже зроблені перші заяви;

Слабкі сторони Зеленського: кліше "маріонетки" Ігоря Коломойського і дилетанта, а також організаційні труднощі для закриття всіх виборчих дільниць;

Слабкі сторони Порошенка: низька підтримка на південному сході, високий антирейтинг і величезний протестний електорат, а також корупційний шлейф оточення;

Водночас команди обох політиків спробують побудувати відносини з тими кандидатами, які не потрапили в другий тур.

День Х: як це було

31 березня атмосфера в передвиборчих штабах основної трійки кандидатів діаметрально відрізнялася. Якщо в публічній частині штабу Юлії Тимошенко після появи перших "алкогольних" результатів екзит-полів журналісти масово нудьгували, то в штабі Володимира Зеленського тільки починалися веселощі.

Зе!Команда вирішила зіграти на контрасті, орендувавши увесь поверх у КВЦ "Парковий" на березі річки Дніпро. У ресторані CHI зібралося до сотні журналістів, до того ж не тільки українських ЗМІ: були представники європейських видань, а також знімальні групи з азіатських країн. Інтерес до персони лідера гонки був досить великий.

У фешенебельному закладі команда Зеленського регулярно проводила брифінги, журналісти в перервах брали інтерв'ю у зірок "Ліги Сміху" і "Кварталу 95". Невимушена і навіть дружня атмосфера модної тусовки передавала настрій команди "Слуги народу" — вони відчували себе переможцями.

Штаб Зеленського

Штаб Зеленського

Штаб Зеленського

Штаб Зеленського

Штаб Зеленського

Після отримання результатів першого контрольного екзит-полу станом на 15:00 настрій покращився. Саме тоді й стало відомо, Зеленський виходить у другий тур із першого місця, його суперник — чинний президент.

"У нас за підсумком голосування очікується підтримка до 30%. Хороший результат, думаю, що в другому турі ми його закріпимо. Шанси зараз приблизно 60 на 40 на користь нашого кандидата", — радісно сприймають результати у "Зе".

У штабі Петра Порошенка атмосфера панувала хоч і стабільна, але двозначна. Команда президента вже не вперше облаштувала штаб гаранта в Мистецькому арсеналі. На відміну від Зеленського і Тимошенко, всі були чимось зайняті, практично щогодини на великому екрані вмикалися представники з регіонів і рапортували про результати.

У кулуарах можна було зустріти весь політичний бомонд Блоку Петра Порошенка, який нервово стежив за ситуацією з екзит-полами. Результати першого туру багато в чому великий тест для команди Порошенка — зберегти вірність всупереч не надто оптимістичній тенденції. Правда, у гаранта вірять в успіх кампанії, адже завдання мінімум вже виконане.

Штаб Порошенко

Штаб Порошенко

Штаб Порошенко

Другий тур виборів: які проблеми у кандидатів?

Основні проблеми Порошенка:

Молодь і протестний електорат. Багато в чому саме ці категорії вивели його опонента в лідери. З ними потрібно працювати і переконувати, але на це є лише 3 тижні;

Низька підтримка на півдні й сході країни — в середньому на рівні 10%;

Високий антирейтинг, а також поляризація виборців. Умовний прихильник Юрія Бойка, Олександра Вілкула, а також частково Юлії Тимошенко не проголосує за нього;

"Токсичне" оточення: корупційні скандали в армії і не тільки.

Кампанія до другого туру виборів почалася одразу ж після трьох масштабних екзит-полів. Першим "вдарив" по своєму суперникові Петро Порошенко. Як і прогнозувалося раніше, болюча тема чинного гаранта — молодь. Протягом усієї кампанії Порошенко не особливо торкався проблем молодих людей.

Без сумніву, були певні спроби торкнутися електорату, який не приходить на вибори, але в цілому в скарбничку можна занести досить загальні досягнення: безвіз, продовження курсу на євроінтеграцію і боротьба із "совком". Порошенко відверто програв українців до 35 років, яким багато в чому чинний президент був щонайменше не цікавий. І він це зрозумів.

"Ви бачите зміни в країні, але хочете, щоб вони були швидші, глибші та якісніші. Я розумію мотиви вашого невдоволення. Я вас почув. Будь ласка, почуйте і ви мене. Все, що ми робили протягом п'яти років, великою мірою — для молоді, для майбутніх поколінь.

Петро Порошенко з родиною Прес-служба президента

Петро Порошенко Прес-служба президента

Чи то Угода про асоціацію, безвіз, інтеграція України в економічний, загальноосвітній і культурний простори Євросоюзу. Чи то наш твердий і послідовний курс на вступ до Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу. Це те, що ми, старше покоління, робимо для вас, молодих", — заявив він під час прес-брифінгу для журналістів.

Ще одна проблема гаранта — низька мобілізація прихильників на заході і в центрі країни. За багатьма аспектами з цими людьми і працював Порошенко, намагаючись залучити їхню увагу жорсткою риторикою щодо Росії, посиленням декомунізації і просуванням української мови.

Великою мірою через це він значно й втратив бали на півдні та сході країни. За даними екзит-полів, у південних областях його підтримали 11,1% виборців, на сході — 9,6%.

"Не варто розраховувати, що перемога вже в нас у кишені. Щоб її забезпечити, зараз, із сьогоднішньої хвилини, нам потрібна тотальна мобілізація всіх українських патріотів. Сама собою перемога не прийде. Тотальна мобілізація всіх, хто бореться за Україну, відкинувши всі політичні забарвлення, відкинувши всі образи, ми можемо об'єднатися. Приколи закінчилися", — заявив Порошенко.

Не потрібно забувати й про головний мінус — великий відрив Володимира Зеленського, більше 10%. Правда, в штабі "першого" проблеми нібито не бачать.

"У першому турі люди голосують емоціями, а в другому вже головою. Жарти скінчилися, це був лише розігрів, тренування, щодо Зеленського ми ще не працювали. У другому турі ми обов'язково його переможемо", — висловився в розмові з OBOZREVATEL один із впливових народних депутатів від Блоку Петра Порошенка.

Незважаючи на оптимізм, який вселяє надію прихильникам БПП, за три тижні в штабі Порошенка повинні не тільки мобілізувати своїх прибічників, а й максимально розділити весь протестний електорат. А з огляду на високий антирейтинг президента (приблизно 50%) це буде зробити досить складно. Тому перед командою Петра Олексійовича стоїть питання про консолідацію своїх прихильників, а також переговори з потенційними прихильниками з числа вибулих кандидатів.

Основні проблеми Зеленського:

Необхідність самостійно захищати результати другого туру: покривати спостерігачами і своїми людьми всі дільничні комісії. Бути готовим до фізичних маніпуляцій;

Робота з переможеними кандидатами. З одного боку потрібно залучити їхніх прихильників, з іншого — не зламати образ позасистемного кандидата. Будь-який офіційний союз може підірвати рейтинг;

Вихід на фінальну стадію компанії — максимальна жорсткість риторики. Зеленському буде складно уникати публічних виступів і відкритих дебатів. До них потрібно бути готовим.

Нав'язування штампа "маріонетки" олігарха Ігоря Коломойського.

Не зовсім проста ситуація й у штабі Володимира Зеленського. З одного боку, їхній кандидат впевнено зайняв першу сходинку з величезною перевагою. З іншого — другий тур має на меті голосування за менше зло, а в разі Зеленського і за "більш компетентного керівника".

"Жарти скінчилися" і "Голосую не по приколу" — одна з основних проблем Зеленського. Кандидат поки не продемонстрував свого вміння вести дискусію з політичними експертами чи опонентами.

Володимир Зеленський Прес-служба

А перед другим туром, як би йому того не хотілося, — вийти на дебати проти Порошенка доведеться. І він вже про це публічно заявив.

Ще одна важлива частина кампанії — захист виборів й організація робота дільничних і окружних комісій. Відповідно до закону, ДВК на місцях формують представники двох кандидатів. Якщо у Порошенка фізично є такий людський ресурс, то Зеленському потрібно шукати в 5-6 разів більше людей. Це вже проблема.

Прогноз: хто переможе?

Оцінюючи перші результати, важливо розподілити кандидатів у президенти на умовні три групи.

Реальні претенденти: Зеленський, Порошенко і Тимошенко.

Кандидати з прицілом на вибори до Верховної Ради: Анатолій Гриценко, Юрій Бойко, Олександр Вілкул, Ігор Смешко, Олег Ляшко, Руслан Кошулинський.

Технічні кандидати: решта.

Паралельно після перших результатів екзит-полів з'явилася інформація про початок переговорів Володимира Зеленського та Юлії Тимошенко про об'єднання.

"За однією з версій, лідер "Батьківщини" готова надати підтримку Володимиру Зеленському в обмін на підписання меморандуму про створення парламентської коаліції, головним завданням якої буде зміна законодавства і впровадження системи проведення парламентських виборів у два тури.

Ні, це не помилка. Саме парламентських виборів. У цій моделі вибори проводяться винятково на пропорційній основі, в два тури. Партія, яка виграє, отримує 51% місць у парламенті, формує більшість і, відповідно, склад Кабінету міністрів", — написав у своєму Telegram-каналі народний депутат Мустафа Наєм, а також додав, що поки йому невідомо, куди зайшли ці переговори.

У штабі "Зе" інформацію про підкилимні інтриги спростували.

"Ні домовлятися, ні ділити шкуру не невбитого ведмедя, влаштовувати підкилимні переговори команда Зеленського не буде. Ця позиція Володимира Зеленського, якої ми дотримуємося", — заявив політичний консультант Зе!команди Дмитро Разумков під час брифінгу для журналістів.

Правда, інформація про переговори кандидатів почала активно поширюватися паралельно із заявою Найєма, тому можна констатувати: Юлія Тимошенко де-факто змирилася з поразкою і готова відмовитися від президентських амбіцій, але прагне стати прем'єр-міністром. Визнання виборів чесними з боку МВС і ОПОРИ це підтверджують.

На переговорах із Зеленським у Юлії Володимирівни є декілька аргументів: розгалужена партійна мережа, яка може допомогти закрити дільниці в регіонах; наявність великого фінансового ресурсу, а також додатковий захист від можливих фальсифікацій.

З іншого боку об'єднання з Тимошенко несе репутаційні ризики для "Зе", адже може відштовхнути частину протестного електорату, який бачить у ньому позасистемного кандидата (перш за все не пов'язаного зі старими політиками). Тому не факт, що у Зеленського погодяться з доводами ЮВТ.

На руку Зеленському може зіграти збільшення критики чинного гаранта, протиставлення себе старому істеблішменту. Водночас важливо сфокусуватися на умовному південно-східному електораті (Юрія Бойка та Олександра Вілкула, перш за все), який цілком може дати резерв для перемоги.

Петро Порошенко зі свого боку спробує просунути свою позицію головнокомандувача (хоча голоси розділилися), закріпити роль не ідеального, але все ж досвідченого менеджера, який не "дасть задню" і буде рухати Україну в Європу наступні 5 років. У зв'язку з цим йому необхідно максимально мобілізувати прихильників і в публічній площині показати всі "слабкості" Зеленського, бажано на публічних дебатах.

Також не виключене перетікання до Порошенка частини голосів прихильників Кошулинського, Смешка, Ляшка і Гриценка. Хоча Анатолій Гриценко виступив різко проти такого розвитку подій. Він заявив, що не підтримає жодного з них на другому турі, а зараз почне підготовку до третього — парламентського.

Важлива нотка на майбутніх виборах — можливі фальсифікації і силові варіанти розвитку подій. На щастя, під час першого туру вдалося уникнути грубих порушень і сутичок.

Це спільна перемога як МВС, так і СБУ. З іншого боку поки незрозуміло, чи збережеться хитка рівновага і за підсумками другого туру. Все залежатиме від тверезості розуму керівників силових відомств і політичних переговорів у найближчі 3 тижні.

У зв'язку з цим не варто відкидати вплив Росії і країн ЄС, а також США. Великою мірою і їхня позиція може вплинути на ситуацію перед виборами.

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