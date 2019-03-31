Вибори в Україні: росіянин озвучив наступний крок Кремля

Російська Федерація не буде робити ніяких різких кроків на період проведення першого та другого туру виборів президента України.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав російських журналіст Олександр Риклін, зазначивши, що вибудовувати стратегію подальших дій щодо України в РФ будуть тоді, коли стане відомо, хто з кандидатів вийшов у другий тур.

Вибори в Україні

"Що ж стосується якоїсь реальної реакції на все, що відбувається, я не думаю, що вона буде екстраординарною. У якийсь момент здавалося, що Кремль може вирішитися на якісь жорсткі дії і ескалацію ситуації на південному сході України і якісь то потужні провокації. Але, мені здається, зараз завдання Кремля трошки в іншому – якось цю ситуацію тягнути, і ні в якому разі не загострювати", – вважає росіянин.

Ніяких серйозних наслідків Риклін не чекає і від можливого рішення Держдуми РФ не визнавати вибори президента в Україні.

На питання, чи не стане це загрозою для продовження проведення переговорів в мінському і нормандському форматах, він відповів: "Мені здається, що ці формати – трохи мертва історія. Ніхто ці домовленості не виконує, і Москва в першу чергу. Я думаю, що якщо якісь зрушення і будуть відбуватися, то це трапиться в абсолютно іншій конфігурації", – заявив російський журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, о 8:00 неділі, 31 березня, в Україні стартувало голосування на виборах президента-2019.

Українці моссово публікують в соцмережах фото і селфі, зроблені на виборах президента-2019.

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