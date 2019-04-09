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Вибори президента України 2019

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Вибори 2019: всі рейтинги і результати

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Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня 2019 року. Цю дату оголосила Центральна виборча комісія після обробки 100% протоколів першого туру виборів, який відбувся 31 березня 2019.

Офіційні результати першого туру ЦВК оголосила, в неділю, 7 квітня. Представники територіальних виборчих округів регіонів прозвітували про остаточний результат голосування. Таким чином, після першого туру п'ятірка лідерів мала таку послідовність:

Зеленський та Порошенко

Зеленський та Порошенко

Колаж OBOZREVATEL

Вибори-2019: результати екзит-полів

Увечері, 31 березня, в день виборів о 23:00 Національний екзит-пол оприлюднив дані станом на 20:00. Кандидати показали такі результати:

Національний екзит-пол:

  • Володимир Зеленський – 30,6%;

  • Петро Порошенко – 17,8%;

  • Юлія Тимошенко – 14,2%;

  • Юрій Бойко – 9,7%;

  • Анатолій Гриценко – 7,1%;

  • Ігор Смешко – 6,5%;

  • Олег Ляшко – 4,7%;

  • Олександр Вілкул – 4%;

  • Руслан Кошулинський – 1,7%.

По закінченню першого туру виборів президента України і закриття виборчих дільниць ЗМІ і соціологічні інститути також оприлюднили попередні підсумки.

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Результати екзит-полів в Україні: з'явилася перша реакція Росії

Результати екзит-полів за даними 1+1

  • Володимир Зеленський – 30,1%

  • Петро Порошенко – 18,5%

  • Юлія Тимошенко – 14,0%

  • Юрій Бойко – 9,1%

  • Анатолій Гриценко – 7,6%

  • Ігор Смешко – 6,6%

  • Олег Ляшко – 5,0%

  • Олександр Вілкул – 3,7%

Результати екзит-полів за даними телеканалів NewsOne/112

  • Володимир Зеленський – 30,7%

  • Петро Порошенко – 18,6%

  • Юлія Тимошенко – 13,9%

  • Юрій Бойко – 10,3%

  • Анатолій Гриценко – 7,3%

  • Ігор Смешко – 6,6%

  • Олег Ляшко – 4,3%

  • Олександр Вілкул – 3,3%

Результати екзит-полів за даними SOCIS

  • Володимир Зеленський – 29,25%

  • Петро Порошенко – 19,19%

  • Юлія Тимошенко – 13,75%

  • Юрій Бойко – 9,24%

  • Анатолій Гриценко – 7,91%

  • Ігор Смешко – 6,74%

  • Олег Ляшко – 4,63%

  • Олександр Вілкул – 3,27%

Вибори 2019: як голосували в першому турі великі міста і молодь

Через тиждень після виборів Національний екзит-пол оприлюднив детальні дані голосування по регіонах, типу населення, віком, статтю та рівнем освіти.

За Зеленського – великі міста, за Тимошенко і Ляшко – села

У населених пунктах різного типу першість має Володимир Зеленський. Найбільшу кількість голосів за Зеленського віддали городяни з населенням від 100 тис жителів (39%), найменше – в селах (27%). В обласних центрах найбільше голосів зібрав Зеленський (31,5%), далі йдуть Порошенко (21%), Тимошенко (12%), Бойко (9%), Смешко і Гриценко (по 8%), Вілкул (4%).

Олег Ляшко ж отримав підтримку в обласних центрах 1,4% виборців. Особливістю великих міст (понад 100 тис. жителів) є більш високий відсоток голосів, отриманих Бойко (18%) і Вілкулом (14%).

Юлія Тимошенко отримала свій кращий результат в селах (19%), дещо обійшовши Порошенко (18%). Кращий результат в селах також і у Ляшко (9%).

За Порошенко – чоловіки, за Тимошенко – жінки

Принципової різниці у виборі, який зробили чоловіки і жінки немає. І ті й інші в рівній мірі віддали перевагу Володимиру Зеленському (31%). Петра Порошенко дещо більше підтримали чоловіки (19% чоловіків і 17% жінок), як і Анатолія Гриценка (відповідно, 9% і 6%). Юлію Тимошенко, навпаки, більше підтримували жінки (15% жінок і 13% чоловіків). У решти ж кандидатів відмінності зовсім незначні: по Бойко проголосували 9% чоловіків і 10% жінок, Смешко – відповідно 6% і 7%, Ляшко – 4% і 5%, Вілкула – 3,5% і 4%.

За Зеленського – молодь, виборці за 60 – за Порошенка

Серед виборців майже в усіх вікових групах явним лідером виявився Володимир Зеленський. Винятком є тільки група виборців за 60 років.

За Зеленського свій голос віддали 57% виборців 18-29 років Зеленський. За Порошенко – 14%, Тимошенко – 7%, Гриценко – 5%. У групі виборців 30-39 років Зеленський теж є явним лідером (45%). Далі йдуть Порошенко (17%), Тимошенко (10%), Гриценко (5%), Бойко (4,6%).

Виборці 40-49 років: Зеленський – 36%, Порошенко – 18,5%, Тимошенко – 12%, Гриценко – 8%, Бойко – 7,6%, Смешко – 5,5%. І тільки в групі старших виборців Зеленський або на рівних з іншими кандидатами або їм поступається: в групі 50-59 років Зеленський має майже 22% голосів, серед виборців старше 60 років, Порошенко – 19%, Тимошенко – 18%, Бойко – 10% , Гриценко – 9%, Смешко – 7%, Ляшко – 6%, Вілкул – 4%. А серед виборців старше 60 років, найбільшу підтримку отримали Тимошенко (19%), Порошенко (18%) і Бойко (17%); в Зеленського – 12,5%, Смешко – 9,5%, Гриценко - 8%, Ляшко – 6%, Вілкула – 5%.

Рейтинг кандидатів: як змінювалися показники перед першим туром

Лідерський темп, ще до офіційного старту виборчої кампанії, взяв Володимир Зеленський, а Юлія Тимошенко впевнено йшла відразу за ним. Про це свідчать дані рейтингу КМІС, за 23 листопада 2018 року. Тоді перша трійка кандидатів, згідно відсотковими показниками, розмістилася в наступному порядку:

  • Володимир Зеленський – 21,2%

  • Юлія Тимошенко – 14,6%

  • Петро Порошенко – 11,6%

Рейтинг КМІС. Процентні показники кандидатів на пост президента України.

Рейтинг КМІС. Процентні показники кандидатів на пост президента України.

Після того, як 31 грудня в Україні офіційно стартувала президентська виборча кампанія, згідно з показниками соціологічної групи "Рейтинг", трійка лідерів не змінилася. Хоча процентний розрив між деякими кандидатами був зовсім мінімальним. Показники, оприлюднені 16 січня 2019 року виглядали наступним чином:

  • Володимир Зеленський – 19%

  • Юлія Тимошенко – 18,2%

  • Петро Порошенко – 15,1%

Але ось уже через місяць 19 лютого 2019 року кандидати в лідерській трійці вже помінялися місцями. З невеликим відсотковим відривом Петру Порошенко вдалося обійти Юлію Тимошенко. При цьому Зеленський продовжив бути першим в рейтингу.

  • Володимир Зеленський – 25,1%

  • Петро Порошенко – 16,6%

  • Юлія Тимошенко – 16,2%

Показники соціологічної групи "Рейтинг". Позиції кандидатів на пост президента України.

Показники соціологічної групи "Рейтинг". Позиції кандидатів на пост президента України.

Ближче до дня виборів президента цифри в рейтингах росли, але трійка лідерів як і раніше залишалася на своїх місцях. Хоча процентний розрив був уже іншим. Якщо раніше, в деяких рейтингах Тимошенко просто дихала в спину Порошенку, то показники рейтингу "Демініціативи" і "Центру Разумкова" 21 березня 2019 року презентували істотний розрив між ними. Варто відзначити, що тоді ж зменшився і розрив між Зеленським і Порошенко. Різниця складала 2,7%.

  • Володимир Зеленський – 24,8%

  • Петро Порошенко – 22,1%

  • Юлія Тимошенко – 14,8%

Показники "Демініціативи" і "Центру Разумкова". Рейтинг кандидатів на пост президента України.

Показники "Демініціативи" і "Центру Разумкова". Рейтинг кандидатів на пост президента України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час проведення першого туру в бюлетенях було 39 кандидатів. Фаворитами президентської гонки, згідно з даними соцопитувань, були шоумен Володимир Зеленський, чинний президент Петро Порошенко і лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

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Особи
Петро ПорошенкоЮлія ТимошенкоВолодимир Зеленський
Тег
Выборы 2019
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