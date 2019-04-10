Зеленський проти Порошенка: хто вирве перемогу в другому турі. Дані закритих соцопитувань

До другого туру виборів президента України залишилося трохи більше 10 днів. Володимир Зеленський і Петро Порошенко підводять свої виборчі кампанії до фінішної прямої. Але водночас увага українців до виборів — максимальна.

Дебати, аналізи, загроза Росії — топ-теми у прихильників обох кандидатів. Чи може такий розклад вплинути на фінальний результат голосування і чи вирве Порошенко перемогу — розбирався OBOZREVATEL.

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Виходячи з даних соціології, Володимир Зеленський має значний відрив від свого опонента Петра Порошенка. Правда, це дані або за екзит-полами 31 березня, або перед першим туром;

Свіжих даних у відкритому доступі немає. Але соціологи говорять, що поки не відбулося нічого такого, щоб могло сильно змінити ситуацію навколо виборів;

Гіпотетично вплинути можуть дебати кандидатів. Щоправда, поки незрозуміло, коли й у якому форматі вони пройдуть, і хто зможе вирвати перемогу.

Про що каже соціологія

За підсумками першого туру голосування, Володимир Зеленський набрав 30,26%, його опонент, чинний президент — 15,92%. Різниця між першим і другим місцем просто колосальна, фактично вдвічі.

Раніше OBOZREVATEL вже писав про дані відкритої соціології щодо другого туру. За даними Центру Разумкова, у другому турі Володимира Зеленського готові підтримати 36,5% українців, Петра Порошенка — 22,7%.

У той же час, як повідомляє соціологічна група "Рейтинг", основний перетік голосів до Володимира Зеленського йде від прихильників Юрія Бойка, Юлії Тимошенко, Олександра Вілкула, а також Ігоря Смешка.

На частину голосів Анатолія Гриценка і Руслана Кошулинського може сподіватися Петро Порошенко. Однак, судячи з таких даних, цього буде недостатньо для перемоги в другому турі.

Також у "Зе! Команді" надали OBOZREVATEL дані масштабного соціологічного опитування від 16-17 березня 2019 року. Буквально за два тижні до першого туру виборів. У дослідженні взяли участь 164 590 респондентів, їх опитували 6835 інтерв'юерів.

За цими даними, перетікання голосів у другому турі від основних опонентів діючих двох лідерів гонки виглядає так:

Виборці Юрія Бойка: 25,62% не підуть на вибори, 64,55% перейдуть Володимиру Зеленському, а 9,84% — Петру Порошенку;

Виборці Олександра Вілкула: 25,16% не підуть на вибори, 65,72% перейдуть Володимиру Зеленському, а 9,13% — Петру Порошенку;

Виборці Анатолія Гриценка: 21,83% не підуть на вибори, 48,57% перейдуть Володимиру Зеленському, 29,6% — Петру Порошенку;

Виборці Руслана Кошулинського: 27,3% не підуть на вибори, 37% перейдуть Володимиру Зеленському, 35,7% — Петру Порошенку;

Виборці Ігоря Смешка: 19,15% не підуть на вибори; 61% перейдуть Володимиру Зеленському, 19,8% — Петру Порошенку;

Виборці Юлії Тимошенко: 28,7% не підуть на вибори, 55,3% перейдуть Володимиру Зеленському, 16,1% — Петру Порошенку.

З урахуванням даного перетікання голосів, у другому турі за Володимира Зеленського можуть проголосувати 70,4% виборців, а за Петра Порошенка 29,6%.

Свої цифри перед другим туром виборів приводить і генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто.

"Якщо виходити тільки з передвиборчих опитувань, то ми запитували у людей про те, як вони голосуватимуть у другому турі. Там розстановка була 40 на 20. Далі ми дивилися, за кого будуть голосувати люди, які в першому турі віддали свої голоси за інших кандидатів. Видно, що до Порошенка переходили електорати трохи від Юлії Тимошенко — приблизно 10%, до Зеленського — 30%.

Найбільше Порошенку дав Анатолій Гриценко: десь 30% до діючого президента, 50% — до Зеленського. Приблизно розділилися голоси за Ігоря Смешка. Особливо багато до Зеленського перейшло від Олега Ляшка — десь 60%, до Порошенка — 6%. Від Юрія Бойка та Олександра Вілкула більшість переходять до Зеленського", — пояснив OBOZREVATEL Паніотто.

Чи є шанси у Порошенка?

Незважаючи на дані соціологічних досліджень, у команді Порошенка впевнені, що ситуація може змінитися і в їхній бік. Ще в день виборів першого туру, один із впливових народних депутатів штабу чинного президента в неофіційній розмові заявляв: "У першому турі люди голосують емоціями, у другому — раціо".

Саме питання протиставлення кандидатів активно й використовується кандидатами в президенти. Часто на цю техніку робить ставку саме Петро Порошенко. Нині його штаб намагається виконати одразу декілька стратегічних завдань:

Максимально мобілізувати власний електорат (жителів західних областей) і мінімізувати електорат Зеленського. Загалом зробити все, щоб явка була мінімальною;

Використовувати технологію протиставлення кандидатів. Вона вже активно використовується: "маріонетка Коломойського", "клоун, а не президент";

Наполягати на проведенні відкритих дебатів. У цьому випадку кандидати будуть один на один, можливості запитати у радників не буде. Тут Петро Порошенко може виграти на досвіді й спробувати забрати собі тих виборців, які ще не вирішили, кого підтримати.

Правда, на думку соціолога Дмитра Дмитрука, незважаючи на інформаційний шум навколо дебатів і здачі аналізів, нічого кардинального в розстановці сил між кандидатами не відбулося.

"Я думаю, що тенденція не змінилася. Зеленський перший, а Порошенко другий. Питання тільки в розмірі відриву. Нічого такого, щоб вплинуло на відстань між ними, не відбулося. Поки не могло щось кардинально зміниться. Вся соціологія окремих компаній — закрита, можливо, в найближчі дні вже щось буде", — пояснив OBOZREVATEL Дмитрук.

Ігор Фещенко

Директор Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна в цілому підтверджує тезу, що в другому турі голосування за президента громадяни обиратимуть кандидата за принципом "меншого зла". Серед тих, хто визначився, що піде на вибори, частина людей голосуватиме проти чинного президента, щоб не залишити його на посаді, а частина вибере Петра Порошенка, аби не шоумена Володимира Зеленського.

"Це швидше змагання симпатій. Результати опитування, які робили соціологи перед другим туром, збігаються з результатами першого туру серед тих, хто голосував за Порошенка або Зеленського. Решта людей відповідають, що або не визначилися, або не підуть на другий тур. Думаю, більшість все ж вирішать і підуть на вибори, але це буде швидше голосування проти Порошенка, щоб він не залишався президентом, навіть якщо людям не подобається актор Зеленський, або це буде голосування за Порошенка, тільки для того, щоб не був Зеленський", — сказала в ефірі ObozTV Бекешкіна.

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Чи можуть вплинути дебати?

Спрогнозувати хід дебатів буде досить складно. З одного боку, у Петра Порошенка є величезний політичний досвід.

Він чудово розбирається в цих питаннях, у нього є досвід переговорів щодо Донбасу й Криму. До того ж він розуміє роботу всього державного апарату. Судячи з невеликої кількості публічних виступів, є сумніви, що всією повнотою знань володіє Володимир Зеленський.

У цій ситуації окрему увагу варто приділити і місцю проведення. Якщо вони пройдуть на стадіоні, то логічно припустити, що у більш досвідченого Володимира Зеленського буде перевага. Якщо в студії — то тут м'яч на полі Петра Порошенка.

В цілому, раніше опитані OBOZREVATEL соціологи зійшлися на думці, що якось вплинути на рішення громадян дебати можуть лише в разі повноцінного провалу одного з кандидатів. Хоча йдеться в більшості про тих, хто ще не вирішив, за кого голосувати.

"Я думаю, що на дебатах Порошенко буде передбачуваний у всіх своїх заявах. По-перше, він не повинен зрадити тій програмі, яку заявляв. По-друге, він зрозумів, що не працював із молоддю. Можна припустити, що компонент буде посилений і зроблений грамотніше. Щодо Зеленського — його програма не надто відома, і від його імені частіше говорив хтось. Дуже важлива подача саме від нього безпосередньо", — раніше пояснила хід дебатів Голова правління Українського інституту соцдосліджень ім. Яременка Ольга Балакірєва.

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