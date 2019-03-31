Результати екзит-полів в Україні: з'явилася перша реакція Росії

У Держдумі Росії прокоментували дані екзит-полів, згідно з якими у виборах президента України лідирує шоумен Володимир Зеленський.

Депутат Дмитро Бєлік заявив, що потрібно зрозуміти, як вибори президента позначаться на ході голосування до Верховної Ради, передає RT.

"У мене сьогодні виникає три основних питання. Перше – як результати виборів президента України позначаться на ході голосування в парламент. Україна – парламентсько-президентська республіка, тому важливіше, хто контролює парламент", – повідомив політик.

Російський депутат додав, що друга інтрига полягає в тому, чи зможе лідер президентських перегонів мобілізувати достатню кількість свого електорату.

Також третє питання полягає в тому, як на ході виборів позначаться зафіксовані порушення.

"Наприклад, різке зростання явки на сході України. Станом на 15:00 ЦВК фіксувала в Донецькій області явку 44,35%, в Луганській – 44,49%. І це при тому, що "ЛДНР" офіційно не беруть участь у виборах ... аналогічно в 2014 році на 15:00 явка становила 10,8% по Донецькій і 16,9% по Луганській областям", – підсумував Бєлік.

Також голова Комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Костянтин Косачев в Facebook повідомив, що прогнози на результат другого туру давати поки рано.

"Соціологія і екзит-поли дали практично ідентичну картину лідерства несистемного кандидата Зеленського. Отже, система дала збій. Чинний президент насилу проривається до другого туру. Мати п'ять років повної свободи дій і не набрати навіть п'ятої частини голосів від половини тих, хто прийшов на вибори виборців - вже поразка для політики Порошенко", - вважає російський сенатор.

Вибори президента України

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україні закінчилися вибори президента України, і після закриття виборчих дільниць Національний екзит-пол оприлюднив попередні підсумки.

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