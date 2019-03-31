Учасники другого туру виборів: що вони обіцяють українцям

В Україні офіційно завершився перший тур виборів президента України. В 20:00 31 березня закрилися виборчі дільниці. У комісіях по всій країні почався підрахунок голосів, перші офіційні результати Центральна виборча комісія оголосить вже в ніч на 1 квітня.

Правда, вже відомі підсумки відразу декількох екзит-полів. З огляду на той факт, що вони не особливо відрізняються, з великою часткою ймовірності фінальний результат підрахунку буде аналогічним. Так, за даними Національного екзит-полу перше місце зайняв Володимир Зеленський (30,4%), друге — Петро Порошенко (17,8%), третє — Юлія Тимошенко (14,2%).

У зв'язку з цим вже можна прогнозувати ймовірних учасників другого туру виборів (попередньо планується на 21 квітня) — Володимира Зеленського та Петра Порошенка. Що відомо про цих кандидатів — в матеріалі OBOZREVATEL.

Володимир Зеленський

Коротка біографія:

Виходець із Кривого Рогу. Народився 25 січня 1978 року.

У політиці вперше, до цього моменту був одним з найвідоміших українських шоуменів і коміків. Є керівником студії "Квартал 95".

Одружений на Олені Зеленській (один з керівників "Квартал 95). Виховує доньку Олександру 2004 року народження і сина Кирила 2013 року.

Володимир Зеленский Кадр з серіалу "Слуга народу"

Передвиборна програма:

Зеленський обіцяє — в разі перемоги буде президентом всього один термін. Головне з його програми:

Першим законопроектом буде "Про народовладдя". Він пропише чітку процедуру референдумів, через яку і планується вирішити основні питання;

Обіцяє подати проекти законів про зняття недоторканності з президента, народних депутатів і суддів, а також про відкликання нардепів;

Війну на Донбасі хоче зупинити шляхом переговорів. Перед країнами-підписантами Будапештського меморандуму (Британія, США і Росія) поставить питання про подальшу безпеки України. З Росії вимагатиме відшкодування збитків за окупацію;

Армію пропонує зробити професійної, курс на НАТО продовжиться;

Зобов'язується прийняти нульову декларацію для бізнесу. Кожен бізнесмен за 5% зможе легалізувати доходи;

Детанізація економіки, розвиток внутрішнього виробництва, довгострокове і недороге кредитування. Податок на прибуток замінить на податок на виведений капітал. Формування прозорого ринку землі;

Засуджений за корупцію отримає ще конфіскацію майна і довічна заборона займати посади в держструктурах;

Перехід до страхової медицини — пацієнт самостійно визначатиме програму страхування, лікарню і лікаря;

Система освіту — гроші ходять за талановитими дітьми. Кожен студент отримає ваучер на освіту. Обіцяє відкрити вітчизняний ринок для іноземних університетів;

Перехід до солідарної пенсійної системи;

Петро Порошенко

Коротка біографія:

Виходець з Одеської області. Народився 26 вересня 1965 року.

Чинний президент України, в минулому народний депутат, міністр і бізнесмен.

Одружений на Марині Порошенко (за освітою лікар). Має 4 дітей.

Петро Порошенко

Передвиборна програма:

Продовження курсу на НАТО і ЄС;

Створення повноцінної протиракетної і протиповітряної оборони. Модернізація флоту;

Поліпшення соціального забезпечення військових;

Основне завдання — боротьба з бідністю. Продовження політики децентралізації;

Заміна оподаткування прибутку підприємств на оподаткування виведення капіталу з країни. Захист капіталу та інвестицій підприємств;

Збільшення соціальної допомоги при народженні дитини. Ухил на на багатодітні сім'ї;

Збільшення зарплат лікарям, вчителям. Підвищення кваліфікації та інтеграція європейських методик;

Перехід сектора IT на креативну індустрію;

Розвиток агросектора — ставка на експорт обробленої продукції, а не сировинної;

Експорт продукції з високою доданою вартістю;

Модернізація транспортної інфраструктури.

Шанси у другому турі:

За даними соціологічних досліджень, Володимир Зеленський має значну перевагу перед Петром Порошенко. Як пише Active Group, Зеленський виграє у всіх запропонованих кандидатів: у Порошенка з результатом 44,1% проти 23%. Правда, фінальні розклади можна буде визначити лише після підведення фінальних підсумків.

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