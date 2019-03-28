Вперше в Україні: які сюрпризи Зеленський приготував на вибори

Команда кандидата Володимира Зеленського готується до першого туру президентських виборів. І робить це по-особливому. Незалежно від результатів уже можна заявити — ця кампанія стане певним проривом для вітчизняного політикуму.

У штабі Зеленського запевняють — вперше вибори будуть максимально "діджиталізованими", а смартфони і телефони зможуть повноцінно замінити горезвісні відеокамери 2010 року. Що придумали в команді Зе і які проблеми можуть бути у кандидата — з'ясовував OBOZREVATEL.

Головне:

У штабі одного з лідерів президентських перегонів розповіли, як стежитимуть за результатом виборів. Йдеться про онлайн-моніторинг процесу;

У Зеленського створили спеціальну систему і онлайн-додаток, спостерігачі рахуватимуть виборців клікером і вноситимуть дані у свій смартфон;

У штабі готуються вести паралельний підрахунок голосів і виборців;

При цьому в команді кандидата можуть зіткнутися з проблемами: аж ніяк не всі українці готові до таких нововведень.

Вибори в режимі онлайн

Передвиборча кампанія Володимира Зеленського відрізняється ставкою насамперед на онлайн-спілкування з потенційними виборцями. У кандидата одна з найактивніших Facebook-сторінок (лише на офіційній 425 тисяч), а також розгалужена система інших напівофіційних або просто фейкових акаунтів. Аналогічна ситуація і в YouTube — "Зе! Президент" 255 тисяч, "Слуга народу" 513 тисяч, "Квартал 95" 2,35 млн підписників.

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Орієнтацію на "Діджитал" команда Зеленського планує зберегти і на одній з найскладніших складових виборів — дні голосування 31 березня.

За словами координатора штабу Олександра Корнієнка, команда змогла покрити приблизно 85% всіх дільничних виборчих комісій, а також 100% усіх окружних комісій. Трохи гірша ситуація зі спостерігачами, штаб зібрав приблизно 16 тисяч осіб. За задумом вони повинні покрити найбільші і найпроблемніші регіони, а також ті ділянки, де не вдалося поставити свого представника ДВК.

"Найцікавіше — ці всі люди є волонтерами. Вперше в історії на президентських виборах така кількість людей погодилася безкоштовно брати участь у спостереженні за виборами. Другий наш успіх — 60% цих людей віком до 30 років. Є підстави говорити, що це буде перша деталізована команда — молоді люди, які дружать з телефонами, інтернетом, стрімами і це все робитимуть", — роз'яснив Корнієнко під час однієї з відкритих прес-конференцій.

З огляду на величезну кількість людей і відносно обмежені ресурси (на відміну від інших кандидатів, у команди зі зрозумілих причин немає історії передвиборчої боротьби), у Зе вирішили піти ще далі — вони створили онлайн-додаток і карту, де в режимі геолокації кожен спостерігач зможе передавати дані про голосування або порушення у штаб.

Слідами Трампа і вибори за планом

Якщо говорити простою мовою, план штабу Зеленського виглядає таким чином:

На смартфоні кожного спостерігача буде спеціальний додаток. Він не відрізняється від рядової гри на Android або IOS. Після введення персонального логіна і пароля людина отримує доступ до системи.

У кожного спостерігача буде спеціальний клікер, за допомогою якого він рахуватиме кількість людей, які приходять на дільницю та голосують. Таким чином у штабі хочуть мінімізувати аномально високу явку голосувальників.

Ці дані передаватимуться через додаток до місцевого штабу. У команді запевняють, система буде прив'язана до геолокації користувача — штабісти зможуть прямо перевірити, чи перебуває їхня людина на дільниці.

Якщо спостерігач зафіксував порушення, інформація про це також передається у штаб. У команді Зе запевняють, змогли зібрати близько 300 професійних юристів, які працюватимуть в усіх регіонах України. За такого розвитку подій — команда виїздитиме на місце і зіставлятиме протоколи.

Ще одне нововведення — після оформлення протоколу про результати виборів на конкретній ДВК, спостерігач робитиме його фото, а потім користуючись цією системою відправить інформацію у штаб.

У Володимира Зеленського впевнені, їм вдасться мінімізувати можливі фальсифікації, а також максимально скоротити шлях інформації від конкретного спостерігача до керівництва штабу. Крім того, завдяки такій системі в команді планують провести паралельний підрахунок голосів на кожній дільниці і в цілому по країні.

"За нинішнього рівня діджиталізації у країні, якщо мати бажання — можна виявити абсолютно будь-які маніпуляції. Сьогодні ми прозорі, з точки зору цифр, що практично неможливо істотні махінації здійснити так, щоб це було непомітним", — наголосив консультант штабу Олександр Ольшанський.

В саму єдину систему, за словами Ольшанського, входить вся інформація про кожну виборчу дільницю: скільки виборців живе на кожній вулиці і в будинку, їхній вік, наявність роботи тощо. За запевненням штабістів Зе, їм вдалося систематизувати інформацію з 300 тисяч різних джерел (відкриті реєстри, довідники тощо).

Роботою зі збору даних займалася компанія E-Hub. До слова, ця сама компанія займалася і створенням системи моніторингу виборів для Міністерства внутрішніх справ.

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Окремою фішкою у команді Зе вважають і "гарячу лінію". У штабі підготували безкоштовну телефонну лінію, на яку буде прийматися інформація щодо порушень. Вона орієнтована насамперед на рядових виборців.

Багато в чому творці ідеї хочуть наслідувати чинного президента США Дональда Трампа. Саме він у 2016 році на президентських виборах зміг обійти кандидата Хілларі Клінтон завдяки активному використанню онлайн-технологій.

Звісно, вони використовувалися не в контролі за ходом голосування (в США з цим ситуація в рази краща), а в самій передвиборчій кампанії — але певна схожість є. І у штабі Зеленського цим люблять похвалитися.

Чи допоможе це?

У неділю, 31 березня, о 8-й ранку в Україні відкриються близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій, об'єднаних у 199 округів (ОВК). Для забезпечення виборів в Україні залучені сотні тисяч людей (за попередніми оцінками близько півмільйона українців), представників усіх кандидатів. Це тільки саме в день голосування, без урахування рядових працівників штабів і агітаторів.

Якщо вірити штабу Володимира Зеленського, так чи інакше в компанії кандидата задіяні близько 40 тисяч осіб. Логічно, що за короткий термін поширити потрібну інформацію (мобільний додаток, як мінімум) буде досить складно. А навчити людей тим паче.

Це побічно підтверджує і співрозмовник OBOZREVATEL у штабі кандидата.

"Система цікава, але вона скоріше за все працюватиме в містах. Мені здається, що важко в селах якісно її адаптувати. До того ж, як засвідчує реальна практика, у багатьох місцевих жителів ні смартфонів немає, ні мобільного інтернету", — наголосили у Зе.

Частково цю проблему підтверджують і головні штабісти, відзначаючи, що їм вдалося покрити насамперед великі дільниці. Мінімум 6% дільниць для голосування так чи інакше матимуть проблеми зі зв'язком.

І це ще не все. Як не парадоксально, проблема команди Зеленського — другий тур виборів. Згідно із законом, формування окружних і дільничних комісій повністю лягає на плечі двох учасників другого туру.

"У другому турі всі напрацювання потрібно масштабувати у 6 разів. І, на жаль, законодавець незвично описав ці моменти в законі. Ми саме цей момент і аналізували: членів комісії треба внести за 12 днів до виборів, а офіційні результати можуть бути встановлені пізніше. Є велика маніпуляція з термінами, зрозуміло, вона буде не на користь опозиційного кандидата", — пояснює ситуацію Олександр Корнієнко.

При цьому, незважаючи на очевидні труднощі, можна справедливо визнати — система онлайн-моніторингу за виборами досить цікава і незвичайна. Щоправда, чи виправдає вона себе — питання відкрите.

За даними останнього соціологічного опитування, готовність проголосувати за Зеленського висловили 24,6% виборців, які повністю або скоріше впевнені, що візьмуть участь у виборах. Порошенка в цій категорії підтримують 14,8%, а Тимошенко — 8,7%.

Який буде результат? Будемо приблизно знати вже 1 квітня. А OBOZREVATEL обов'язково стежитиме за розвитком подій.

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