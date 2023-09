Жизнь на Земле могла зародиться глубоко на дне океана: что известно о теории ученых

Жизнь на Земле могла зародиться в гидротермальных источниках глубоко под водой. Выявление этих источников может помочь человечеству в поиске признаков жизни на других планетах.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Подробности рассказала Talker News ведущая научная руководительница исследования, доктор Сильвия Холлер из Университета Тренто (Италия).

Тайна происхождения жизни на Земле до сих пор не дает покоя ученым. Еще в середине 19 века Чарльз Дарвин сделал предположение о том, что жизнь на планете могла зародиться в "каком-то теплом маленьком пруду", так называемом "первичном супе". Речь идет о гипотетической теплой жидкости, в которой были собраны все необходимые для образования жизни элементы.

Достоверно известно лишь то, что жизнь на нашей планете зародилась около четырех миллиардов лет назад.

Теперь же ученые предполагают, что жизнь началась где-то глубоко под водой в гидротермальных источниках. Исследователи рассказали, что в этих источниках были обнаружены неорганические структуры, которые в определенных условиях могут включать органические молекулы и образовывать примитивные клеточные мембраны.

"Эта работа требовала сотрудничества исследователей по разным дисциплинам, таким как биохимия, астробиология и геология. Щелочные гидротермальные источники стали одним из возможных вариантов происхождения жизни на Земле и за ее пределами", – рассказала Холлер.

В рамках исследования ученые воспроизвели условия, которые могли привести к развитию жизни в горячих гидротермальных источниках, питающихся теплом подводных вулканов.

Ученым удалось установить, что неорганические структуры, обнаруживаемые в этой среде, могут включать органические молекулы, образующие новые гибридные органически-неорганические структуры.

Такие структуры могут поддерживать и способствовать формированию примитивных клеточных мембран, которые делают жизнь возможной.

"Наша работа открывает много исследовательских возможностей. Можно опробовать более крупные библиотеки соединений для создания неорганических структур и новых органических соединений для взаимодействия с ними", – отметила Холлер.

В дальнейшем результаты этой работы могут быть применены для будущего воспроизведения жизни на других планетах или для повышения эффективности и точности действия лекарства на человеческий организм.

Холлер убеждена, что дальнейшее "исследование очень перспективно".

