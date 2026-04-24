Вы делали это неправильно: как надо носить AirPods

Большинство пользователей даже не догадываются, что привычный способ ношения беспроводных наушников AirPods может быть ошибочным и ухудшать опыт прослушивания. Для достижения кристально чистого звука критически важно создать правильную акустическую изоляцию, которая отсекает внешние шумы.

Оптимальная посадка не только добавляет комфорта, но и позволяет наслаждаться эффектом погружения даже при выключенном активном шумопоглощении. Особенно это касается владельцев новых моделей, где плотное прилегание необходимо для точного считывания сердечного ритма. Понимание анатомии уха и правильная настройка угла наклона наушника способны кардинально изменить ваше представление о возможностях гаджета, пишет bgr.com.

Куда направить "ножку" AirPods

Вместо того чтобы просто вставлять наушник в ухо, эксперты советуют уделить внимание его ориентации. Основной секрет заключается в том, чтобы слегка повернуть "ножку" AirPods в направлении лица. Это позволяет силиконовой насадке или корпусу наушника удобно расположиться в чаше ушной раковины, обеспечивая надежную фиксацию и лучшую направленность звука.

К слову, в соцсетях советуют попробовать переворачивать AirPods таким образом, чтобы его "ножка" оказалась вверху. Таким образом, как убеждают пользователи, наушник не выпадет во время пробежки:

Как выбрать и настроить AirPods

Владельцы AirPods Pro имеют преимущество в виде сменных амбушуров, однако часто игнорируют возможность их замены. По умолчанию на устройстве установлен размер M, но в комплекте обычно доступны варианты от XXS до L. Тестируйте каждый размер в течение 10-15 минут во время активного движения: если наушники давят – попробуйте меньшие, если выпадают – выбирайте большие.

Если вы не уверены в собственных ощущениях, Apple предусмотрела встроенный инструмент для проверки прилегания. Чтобы воспользоваться им, выполните следующие шаги:

Подключите AirPods к вашему iPhone или iPad. Перейдите в Параметры и нажмите на название своих наушников. Выберите пункт "Проверка прилегания насадок" (или "Тест акустической изоляции"). Нажмите "Продолжить" и запустите аудиотест синей кнопкой воспроизведения.

Система автоматически проанализирует уровень изоляции и сообщит, обеспечивают ли выбранные насадки "хорошее прилегание". Если результат отрицательный, попробуйте отрегулировать угол наклона или изменить размер амбушюр.

