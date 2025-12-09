Вы бы и не подумали: какие странные, но полезные гаджеты можно подключить к MacBook

Современные ноутбуки Apple отличаются компактностью и производительностью, но настоящий потенциал они раскрывают тогда, когда их дополняют правильно подобранные гаджеты. Многие пользователи даже не догадываются, сколько необычных устройств можно подключить к MacBook — и насколько они могут упростить работу или сделать рабочее пространство более комфортным.

Видео дня

Во времена удаленной работы и постоянных онлайн-задач полезные аксессуары помогают повысить производительность и создают качественный рабочий опыт. Некоторые из таких гаджетов выглядят неожиданно или даже странно, но именно в этом и заключается их преимущество. Рассмотрим самые интересные из них — от серьезных инструментов до милых декоративных решений.

Дисплей Apple Studio

Подключение MacBook к Apple Studio Display может полностью изменить подход к работе. Монитор с диагональю 27 дюймов не только обеспечивает значительно больше пространства на экране, но и предлагает улучшенные динамики, микрофоны и встроенную камеру. Это делает его универсальным центром для видеозвонков и мультимедийных задач, а также уменьшает количество лишних кабелей на столе.

Magic Keyboard с Touch ID

При работе с внешним дисплеем пользователи часто теряют удобство использования Touch ID, ведь ноутбук может быть закрыт. Именно поэтому беспроводная Magic Keyboard со встроенным Touch ID становится незаменимым дополнением. Она позволяет быстро разблокировать устройство, подтверждать покупки и вводить пароли, не касаясь корпуса MacBook.

MuteMe Mini USB-C

Этот компактный гаджет — настоящая находка для тех, кто проводит много онлайн-встреч. MuteMe позволяет мгновенно включать и выключать микрофон в Zoom, Teams или Meet без поиска иконок на экране. Подсветка информирует окружающих, что у вас идет разговор, а оценки пользователей (4,3 звезды) подтверждают его практичность. Это простой, но очень действенный инструмент для удаленной работы.

USB-C гирлянды

Необычный, но приятный аксессуар — гирлянды, которые питаются непосредственно от USB-C порта MacBook. Они доступны в теплом и холодном свете, имеют различные режимы мерцания и позволяют создать уют в рабочем пространстве или дома. Благодаря длинным, гибким и водонепроницаемым проводам их легко разместить где угодно, дополняя атмосферу осени или зимы.

Ручка флеш-накопитель

Этот гаджет сочетает классическую шариковую ручку и скрытую флешку USB-C, что делает его и необычным аксессуаром, и практичным инструментом. Носить его удобно, а риск потерять — минимальный, в отличие от обычных маленьких накопителей. Устройство доступно в разных объемах — от 64 до 256 Гб, имеет хорошую скорость чтения и записи и даже комплектуется адаптером USB-A, что расширяет совместимость.

OBOZ.UA предлагает узнать о самых важных гаджетах в истории человечества.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.