Все дело в черных дырах? Теория ученого объяснила, почему человечество до сих пор не нашло инопланетян

Человечество десятилетиями пытается найти признаки существования внеземной жизни, но, несмотря на использование более мощных технологий, все более правдоподобной кажется теория о том, что мы – единственный разумный вид. Но, вероятно, мы просто критически ошибаемся в том, как будут развиваться инопланетяне и где их искать.

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Футуролог Джон М. Смарт в статье для Acta Astronautica предложил гипотезу трансценденции, которая может расставить все точки над "i".

Человечество ищет инопланетную жизнь, учитывая свой собственный опыт. Если жизнь смогла зародиться на Земле, где есть жидкая вода и кислород, значит нам нужна экзопланета, на которой будут схожие условия, и которая будет находиться в так называемой зоне Золотоволоски – пригодной для жизни зоне на расстоянии от звезды, где не слишком жарко, но и не холодно.

Но это лишь начальные условия, которые могут способствовать появлению жизни. Поэтому, когда мы находим планету, подходящую по биологическим параметрам, мы начинаем искать технологические признаки жизни. В этом случае мы ищем следы технологического развития в атмосфере планеты, радиосигналы, цифровые сигналы и все такое, надеясь найти цивилизацию, которая находится на том же уровне развития, что и человечество, или более развитую. Однако успеха в этих поисках до сих пор нет, несмотря на слухи о том, что NASA что-то знает, но молчит.

Смарт же предложил теорию трансценденции, которая намекает на то, что мы просто ищем не там, где нужно.

Его гипотеза предполагает, что эволюционное развитие инопланетной жизни является универсальным и в конечном счете направляет все достаточно развитые цивилизации в то, что можно назвать "внутренним пространством", вычислительно оптимальной областью все более плотных, продуктивных, миниатюрных и эффективных масштабов пространства, времени, энергии и материи, и, наконец, к месту назначения, похожему на черную дыру".

В своей теории, обнародованной в 2012 году, Смарт рассматривает цивилизации, которые существуют миллионы лет и его идея состоит в том, что они сочтут разумным приблизиться к черной дыре, чтобы использовать ее как мощный источник энергии.

Для современного человечества это может показаться самоубийственной идеей, поскольку мы знаем о сверхмощной силе тяготения черной дыры, а также о ее способности разрывать целые планеты, но ученые также озвучивали идеи о том, что черные дыры могут быть суперкомпьютерами инопланетян.

Смарт считает, что черные дыры могут быть не только источником энергии, но и неким местом встречи развитых цивилизаций, которые благодаря черной дыре создадут новую сверхмощную цивилизацию.

"Черные дыры могут быть пределом развития и стандартным аттрактором для всего высшего разума, поскольку они кажутся идеальными устройствами для вычислений, обучения, путешествий во времени, сбора энергии, слияний цивилизаций, естественного отбора и репликации вселенной", – предположил Смарт.

Как отмечает IFLScience, если эта теория верна, то она может объяснить парадокс Ферми или то, почему мы до сих пор не видели никаких признаков инопланетной жизни. Продвинутые виды могут не сообщать о своем местонахождении в течение очень долгого времени, прежде чем перейти на новый уровень существования.

Впоследствии все их сигналы или признаки существования на экзопланете должны полностью прекратиться, поскольку "цивилизация войдет в свою технологическую сингулярность", когда ее разум и форма жизни перейдут на постбиологический уровень.

Чтобы найти такие цивилизации, перешедшие на новый уровень, Смарт предлагает проанализировать галактическую область пригодную для жизни и если мы увидим там зону, где, несмотря на статистическую вероятность, нет экзопланет, то это означает, что именно здесь могла существовать цивилизация, которая перешла на новый уровень.

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