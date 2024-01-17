NASA обнаружило жизнь на далекой планете? Появилась официальная реакция ученых

Среди научного сообщества распространились слухи, что космический телескоп NASA имени Джеймса Уэбба обнаружил далекую планету с явными признаками жизни. В космическом агентстве в определенном смысле опровергли эти данные, но не обошлось без "но".

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Подробности рассказало издание Ars Technica. Ученые считают, что даже если слухи об обнаруженном телескопом будут ошибочными, это все равно подтвердит его перспективность.

Заместитель научного сотрудника проекта Джеймса Уэбба по науке об экзопланетах Николь Колон рассказала, что пока никаких "окончательных доказательств" нет, но существует возможность того, что такое чрезвычайное открытие уже на горизонте. Вместе с тем, исследования, которые могли бы подтвердить выявление жизни на далекой планете, потребуют многих лет.

Она отметила, что потребуются будущие миссии, "чтобы окончательно установить пригодность экзопланеты для жизни".

Издание отмечает, что такой ответ направлен на то, чтобы прекратить неконтролируемое распространение слухов, но все же оставляет дверь открытой для определенных возможностей, поскольку NASA не отреагировало на слухи категоричным "нет".

Потенциальные биосигнатуры были обнаружены в 2023 году на экзопланете K2-18b. Это вероятный океанический мир, который примерно в 8,6 раз массивнее Земли. Он расположен на расстоянии около 120 световых лет от нас.

Новая волна слухов об обнаружении жизни на этой далекой планете начала распространяться после статьи в издании The Spectator под названием "Мы только что обнаружили пришельцев?", в которой приводятся мнения авторитетных деятелей астрономического сообщества.

"Потенциально телескоп Джеймса Уэбба, возможно, уже нашел (инопланетную жизнь)", – процитировало издание британского астронавта Тима Пика.

По его словам, NASA "не хотят обнародовать или подтверждать эти результаты, пока не будут полностью уверены",

"Но мы нашли планету, которая, похоже, излучает сильные сигналы биологической жизни", – подчеркнул Пик.

На K2-18 b была обнаружена молекула под названием диметилсульфид. Это вещество, которое на Земле производится только живыми организмами. Не удивительно, что ученые считают, что этот мир с океанами и богатой водородом атмосферой может потенциально быть домом для жизни.

Кроме того, экзопланета находится в так называемой "золотой" зоне своей звезды, благодаря чему поверхность планеты не является ни слишком горячей, ни слишком холодной для известных человечеству форм жизни.

Нежелание ученых делать из этого сенсацию объясняется тем, что для получения подтверждения данных телескопа потребуются дополнительные наблюдения, возможно, с помощью совершенно новых инструментов. Более того, вполне возможно, что диметилсульфид может производиться и без жизни.

Вместе с тем, астрофизикиня из Оксфордского университета Ребекка Сметхерст выражает уверенный оптимизм.

"Я думаю, что очень скоро мы получим статью, которая будет содержать убедительные доказательства наличия биосигнатуры на экзопланете", – сказала Сметхерст.

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