'Ваш пароль будет взломан за секунды': эксперт по кибербезопасности назвал ошибку, которую допускают многие люди

В то время как цифровые технологии стремительно развиваются, киберугрозы не отстают. Эксперт по кибербезопасности Бен Джонс отметил, что многие люди до сих пор не осознают, насколько уязвимы их учетные записи.

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И все это из-за банальной, но распространенной ошибки. Пароли длиной менее восьми символов, особенно те, которые состоят только из цифр, можно взломать буквально за несколько секунд.

"Ваш "безопасный" пароль может быть взломан за СЕКУНДЫ! Большинство людей не осознают, насколько они уязвимы, пока не станет слишком поздно" – предупредил Бен.

По его словам, самые распространенные комбинации, вроде "123456" или "0000", не защищают вообще. А вот более длинные пароли со смешанными символами могут задержать хакера на годы - особенно если это не просто набор символов, а целая парольная фраза.

Вместо коротких и банальных паролей Бен советует создавать уникальные фразы, которые сложно угадать, но легко запомнить. Например: dogflyingwindow25! Это уже не просто пароль, а настоящий барьер для автоматизированных атак.

Еще один совет от эксперта – никогда не использовать телефонный номер для двухфакторной аутентификации. По его словам, лучше воспользоваться специальным приложением, например Microsoft Authenticator. А для сохранения паролей он советует выбирать не браузер или Google-аккаунт, а менеджеры паролей, например 1Password.

Кроме того, эксперт советует быть осторожным с общественным Wi-Fi.

"Если вы используете его, всегда используйте VPN вместе с ним, чтобы шифровать информацию, которую вы ищете", – утверждает он.

Поэтому эксперт рекомендует создать пароль длиной не менее 12 символов, включая смесь букв, цифр и символов.

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