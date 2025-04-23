Как выключить надоедливую рекламу в смартфоне: подробная инструкция

В современных смартфонах реклама стала неотъемлемой частью. Она появляется в приложениях, всплывает на экране во время работы, появляется в браузере и даже системных меню.

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Зачастую это мешает, замедляет телефон и раздражает. OBOZ.UA рассказывает, что большинство этой рекламы можно отключить самостоятельно – без сторонних программ и сложных настроек.

Выключение рекламы на Android

На устройствах с Android рекламные сообщения чаще всего появляются из-за разрешений, которые вы предоставили приложениям. Чтобы их убрать, следует перейти в настройки телефона, найти раздел, отвечающий за приложения и уведомления, и постепенно отключить показ сообщений для беспокоящих вас программ. Это поможет убрать назойливую рекламу, которая появляется на экране или в шторке уведомлений.

Кроме этого, Android позволяет устанавливать блокировщики рекламы. Лучше всего работают сервисы типа AdGuard или NetGuard – они эффективно фильтруют рекламный трафик в браузерах и приложениях. Часто такие решения платные, однако обеспечивают лучшую защиту и стабильность. Если вы ищете бесплатную альтернативу, можно попробовать Adblock Fast – он прост в использовании, но не блокирует все и не имеет поддержки украинского языка.

Как убрать рекламу на iPhone

В смартфонах Apple реклама менее агрессивна, однако иногда появляется в виде уведомлений от приложений. Чтобы от нее избавиться, достаточно зайти в настройки сообщений, найти список приложений и вручную отключить разрешения для отправляющих ненужную информацию.

Как отключить рекламу в браузере

Реклама в интернете – отдельная тема. Она появляется на сайтах, открывается в виде баннеров, видео или всплывающих окон. Самый эффективный способ справиться с ней – установить блокировщик рекламы. На Android такие приложения можно найти в Google Play Store, и среди самых надежных – AdGuard. Он не только блокирует рекламу, но и защищает вашу конфиденциальность, препятствуя слежке со стороны сайтов. Аналогичные расширения доступны и для браузеров на iPhone, хотя возможности системы там несколько ограничены.

Как отключить рекламу на смартфонах Xiaomi

Смартфоны Xiaomi часто показывают рекламу даже в системных приложениях. Это часть политики компании, которая продает устройства подешевле, но встраивает рекламные объявления.

Чтобы убрать их, необходимо изменить несколько настроек. Сначала откройте "Настройки" и найдите раздел "Рабочий стол". Там выключите показ рекомендаций – это уберет рекламу на главном экране.

Затем перейдите в раздел "Приложения" – "Все приложения", откройте меню (три точки сверху) и выключите опцию "Получать рекомендации". Так вы избавитесь от рекламы в системных приложениях.

В разделе "Пароли и безопасность" – "Конфиденциальность" следует отключить персонализированную рекламу и отключить MSA – именно он отвечает за показ большинства рекламных объявлений.

Выключение интернета при использовании приложений

Большинство баннеров и видеороликов нуждаются в интернете. Включенный режим полета отключает соединение, а вместе с ним и рекламу. Чтобы включить его, просто нажмите на значок самолета.

Напомним, компания Apple снова оказалась в центре внимания после появления в сети новых изображений моделей iPhone 17. Несмотря на то что официальная презентация еще впереди, поклонники уже активно обсуждают изменения в дизайне.

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