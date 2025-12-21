В Китае представили робота-гуманоида с реалистичным лицом: чем он полезен для людей

Китайский робототехнический стартап Noetix представил нового гуманоидного робота Hobbs W1 с реалистичным лицом. Разработка предназначена для ежедневной работы с людьми.

Видео дня

О новой разработке сообщает Interesting Engineering. Разработчики подчеркивают, что изобретение не имеет целью заменить людей, оно лишь призвано брать на себя рутинные задачи, упрощая ежедневную работу работников различных сфер.

Сервисный робот Hobbs W1 создан для работы в местах, где важно постоянное взаимодействие с людьми. Он имеет голову с реалистичными женскими чертами лица, а также интерактивный экран.

Возможности робота

Изобретение имеет роботизированные руки. Благодаря этому он может жестикулировать, передавать предметы и выполнять простые действия.

Кроме того, робот способен самостоятельно ориентироваться в помещениях и передвигаться рядом с людьми. Благодаря автономной навигации он может встречать и сопровождать посетителей. Также, по заявлениям разработчиков, он распознает эмоции собеседников, поддерживает беседы и обрабатывает информацию в режиме реального времени.

Как сообщал OBOZ.UA, основатель компании Tesla, бизнесмен Илон Маск заявил, что искусственный интеллект и роботы кардинально изменят глобальное общество. Также он спрогнозировал будущее, в котором бедность будет ликвидирована, а работа станет необязательной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!