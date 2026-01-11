Утечка данных 17,5 млн аккаунтов: пользователи Instagram стали жертвой массированной хакерской атаки

Киберспециалисты утверждают, что произошла утечка данных с 17,5 миллионов аккаунтов социальной сети Instagram. Злоумышленники уже обмениваются этой информацией на форумах хакеров, а обычные пользователи получают письма якобы от владельцев Instagram с просьбой сбросить/подтвердить/изменить пароль или подтвердить личность.

Об утечке сообщает компания по безопасности Malwarebytes. Meta, которая является владельцем Instagram, пока никак не прокомментировала ситуацию. А специалисты CyberInsider выяснили, что именно было украдено.

Что было украдено

В Malwarebytes утверждают, что утечка была обнаружена во время мониторинга Darkweb, так называемой "темной сети". В утечке в форматах JSON и TXT собраны "наиболее чувствительные" данные пользователей, в частности:

логины

полные имена

адреса электронной почты

номера телефонов

частичные физические адреса

другие контактные данные

В Malwarebytes считают, что хакеры уже в ближайшее время используют эти данные для атак от имени другого лица, фишинга и кражи учетных данных, в частности из-за злоупотребления механизмом сброса паролей Instagram.

Более того, пользователям от преступников уже начали поступать предложения с просьбой изменить собственный пароль.

Как это выглядит

Компания Meta, которая владеет Instagram, пока официально еще не сообщила о факте утечки. А преступники в попытках полностью завладеть учетной записью пользователя выступают именно от ее имени.

Это выглядит так: пользователь, чьи контактные данные попали под утечку, получает легитимные на вид электронные письма или сообщения с просьбой сбросить пароль или подтвердить личность.

Причем специалисты отмечают, поскольку Meta широкой общественности ничего не сообщила, частные оповещения о сбросе пароля в Instagram "могут быть легитимными, но и могут быть частью злонамеренных действий".

Что советуют специалисты

Эксперты советуют никак не реагировать на такие личные оповещения. Одновременно надо изменить пароли от Instagram и включить двухфакторную аутентификацию для повышения безопасности.

Не реагировать на частные уведомления надо потому, что ссылка в нем на сброс/замену/обновление пароля может выглядеть легитимной (с соответствующим адресом), но вести не к базе данных соцсети, а непосредственно к преступникам. Поэтому менять пароль в сети нужно в настройках вашего аккаунта.

Такжежелательно изменить пароль на всех связанных сервисах Meta.

