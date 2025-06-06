Управление мыслями и дополненная реальность: ИИ дал прогноз, какими будут смартфоны будущего

Представить, какими будут смартфоны через 50 лет, – задача сложная, но интересная. Если ориентироваться на нынешние тренды в технологиях, то новые смартфоны могут быть без физического корпуса, полностью интегрироваться с искусственным интеллектом, управляться мыслями и т.д.

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Искусственный интеллект предложил несколько возможных направлений развития смартфонов до 2075 года. Не исключено, что мобильные телефоны могут заменить другими устройствами, в том числе с дополненной или виртуальной реальностями.

1. Отсутствие физического корпуса

Смартфоны могут полностью избавиться от физического форм-фактора:

Голографические дисплеи: проекции в воздухе или на любой поверхности.

Контактные линзы-дисплеи: информация выводится непосредственно на глаза пользователя.

Имплантированные устройства: чипы или нейроинтерфейсы, встроенные в тело, позволяют "вызвать" интерфейс мысленно.

2. Полная интеграция с искусственным интеллектом

Ассистент-компаньон: индивидуальный ИИ, знающий вас лучше, чем вы сами.

Предвидение желаний: устройство предугадывает ваши потребности до того, как вы сами о них подумаете.

Эмоциональное распознавание: понимание настроения, здоровья, стресса и т.д.

3. Управление мыслью

Благодаря нейроинтерфейсам, пользователи смогут отправлять сообщения, искать информацию или взаимодействовать с виртуальной средой, просто думая об этом.

4. Замена смартфона другими устройствами

Дополненная реальность (AR): смартфон может быть полностью заменен очками или контактными линзами с AR.

Виртуальная реальность (VR): коммуникация, работа и развлечения могут переместиться в VR-пространство.

5. Новые источники питания

Энергия из тела, например, от тепла, движения или даже кровотока.

Беспроводная передача энергии: постоянная зарядка устройств через воздух.

6. Мгновенная связь по всей планете (и за ее пределами)

Глобальные квантовые сети – сверхбыстрая и полностью защищенная связь.

Телеприсутствие. Вы сможете "перемещаться" в другое место с помощью голограммы или аватаров.

7. Радикально новые камеры

Молекулярное разрешение – камера, которая "видит" на уровне молекул.

3D-съемка в реальном времени, с возможностью создания полноценного голографического контента.

8. Абсолютная безопасность

ДНК-идентификация: телефон "узнает" только владельца.

Шифрование мыслей: даже ментальные команды к устройству будут защищены.

Хотя некоторые из этих прогнозов звучат как научная фантастика, развитие технологий показывает, что многие из них вполне реальны уже в ближайшие десятилетия.

SmartMind One – смартфон 2075 года

1. Физическая форма:

невидимый гаджет – отсутствует корпус в привычном понимании.

Представлен в виде наноимпланта, размещенного за ухом или в мозговой коре.

Вывод информации – через AR-контактные линзы или встроенный зрительный проектор.

2. Интерфейс:

Полностью управляется мыслями (нейроинтерфейс нового поколения).

Выводит информацию прямо в зрительное поле или в виртуальную среду.

Распознает эмоции, интонации, мимику, контекст разговора.

Голографический режим – позволяет проецировать 3D-интерфейс в реальном пространстве.

3. Функции:

Мгновенный перевод языков в реальном времени, прямо в мыслях.

Доступ к глобальной базе знаний через подключение к Квантовому Интернету.

Камера 12D - позволяет видеть микро- и макромир (до клеточного уровня и даже дальше).

Цифровой двойник (аватар) работает за вас в онлайне: ведет встречи, обсуждения, социальную активность.

Биометрическая безопасность: распознавание ДНК, волн мозга, химии тела.

Питание от тела работает на энергии тепла и мышечных импульсах.

Ассистент: ИИ-компаньон, который развивается с вами с детства. Имеет личность, голос, эмоции и историю взаимодействий. Может выступать в форме голограммы, проецируемой в реальный мир.

4. Дополнительные возможности:

Телеприсутствие: вы "переноситесь" в любую точку мира через голограмму.

Совместное сознание: временное соединение с сознанием других людей (с разрешения).

Расширенная AR-среда: замена физических экранов, вывесок, интерфейсов – все в виртуальном слое поверх реального мира.

Как сообщал OBOZ.UA, современные смартфоны могут стремительно терять свою актуальность из-за выхода новых моделей и появления усовершенствованных технологий. Однако не всегда пользователю нужно ждать презентации нового телефона, чтобы обновить свой гаджет. Целый ряд нюансов в работе смартфона может свидетельствовать о том, что он скоро выйдет из строя или требует ремонта.

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