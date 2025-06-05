Как понять, что смартфон скоро выйдет из строя: главные признаки

Современные смартфоны могут стремительно терять свою актуальность из-за выхода новых моделей и появления усовершенствованных технологий. Однако не всегда пользователю нужно ждать презентации нового телефона, чтобы обновить свой гаджет.

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Целый ряд нюансов в работе смартфона может свидетельствовать о том, что смартфон скоро выйдет из строя или нуждается в ремонте. OBOZ.UA выяснил, как понять, что смартфон вскоре может сломаться.

Общее снижение производительности, которое сопровождается "тормозами" даже при простых действиях может свидетельствовать о том, что смартфон может в скором времени выйти из строя. Об этом могут свидетельствовать зависания приложений или проблемы с конкретными функциями.

Кроме того, отсутствие обновлений системы может свидетельствовать о прекращении поддержки вашего гаджета. В таком случае телефон может еще работать некоторое время, но стоит учесть, что он больше не сможет получить даже обновленные патчи безопасности.

Если ваш смартфон быстро разряжается даже в режиме ожидания или, например, выключается при 20–30% заряда, стоит подумать о замене гаджета или хотя бы о ремонте аккумулятора. В большинстве случаев замену АКБ нужно производить исключительно в сервисных центрах.

В случае появления на экране пятен, битых пикселей или других артефактов, вероятно, потребуется ремонт или замена дисплейного модуля. Также стоит обратиться в сервисный центр, если экран перестает реагировать на касания или реагирует некорректно.

Плохой прием сигнала, проблемы с Wi-Fi, Bluetooth или GPS в смартфоне может свидетельствовать о проблеме с сетевым адаптером вашего устройства. Чтобы убедиться наверняка, что проблемы вызваны не плохой работой мобильного оператора, можно сдать смартфон на диагностику в сервисный центр.

Также пользователи могут сталкиваться с некорректной работой динамиков и микрофонов в смартфоне. Если собеседники вас не слышат, а при воспроизведении аудио- и видеоконтента слышны потрескивания, хрипы и другие посторонние звуки, следует сдать гаджет в ремонт. Впрочем, часто проблему со звуком в смартфоне возникают из-за загрязнения отверстий динамиков или микрофона.

К другим проблемам с работой смартфона можно отнести зависание приложения камеры, например, снимки становятся размытыми или оказываются с дефектами. Кроме того, частые перезагрузки или самовыключение могут свидетельствовать о серьезных неисправностях.

Если же на корпусе или экране смартфона появились трещины, кнопки перестали работать или западают, а разъемы расшатаны, и зарядка не держится, стоит поскорее сдать телефон в ремонт. Чем меньше будет повреждений, тем дешевле может обойтись восстановление гаджета.

Ранее сообщалось, что многие пользователи смартфонов переживают за свою конфиденциальность и сохранение персональных данных, ведь думают, что их гаджет может "подслушивать". Действительно, часть информации может утекать, но это не означает, что она попадает в руки злоумышленникам.

Напомним, OBOZ.UA рассказывал о приложениях, которые могут повлиять на работу батареи, и делился советами, чтобы избежать этого, а также предоставлял инструкцию, чтобы заблокировать звонки с нежелательных номеров.

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