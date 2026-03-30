Зима не отпускает: ряд стран Европы засыпало снегом, несмотря на конец марта. Фото и видео

В конце марта значительную часть Европы охватила нетипично зимняя погода с интенсивным снегопадом и резким похолоданием. Осадки фиксируют от Франции до Балкан.

В горных районах снег достигает критических уровней. Об изменениях в погоде сообщает The Guardian.

Причиной резкого ухудшения погоды стал активный циклон, который сместился с севера на юг Европы. Он принес холодный фронт с дождями, мокрым снегом и сильным ветром в западные, центральные и южные регионы континента.

Снегопады зафиксировали во Франции, Бельгии, на севере Италии и Балканах. В Альпах выпало до 40 см снега на средних высотах и до метра в высокогорье, что вызвало сложные условия для передвижения.

Особенно интенсивные осадки наблюдаются в Боснии и Герцеговине, в частности в районе горы Влашич. Об этом сообщает местный информационный портал. Там снег настолько сильный, что на отдельных фото почти полностью покрывает автомобили. В местности Пониери вблизи Каканя высота снежного покрова уже достигает пояса взрослого человека.

Кроме того, в Хорватии и Словении объявляли штормовые предупреждения из-за сильного ветра, порывы которого местами достигали около 100 км/ч. Непогода сопровождается метелями и образованием сугробов.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни снегопады могут продолжиться. В частности, в высокогорье Влашича ожидают еще до одного метра снега, что может еще больше осложнить ситуацию в регионе.

