Ученые могут найти потенциальный источник безграничной энергии под ногами у людей: что об этом известно

Ученые в Исландии намерены пробурить скважину прямо в магматическую камеру Земли, что позволит впервые непосредственно взглянуть на океаны расплавленной породы на глубине многих километров под поверхностью. Но кроме научного любопытства это также может совершить революцию в геотермальной энергетике, которая может привести к тому, что эта технология будет использоваться в любой точке земного шара.

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Подробности рассказало издание New Scientist. Такой источник энергии потенциально будет иметь до сих пор недостижимую эффективность.

"Это первое путешествие в центр Земли", – заявил Бьорн Шур Гурмундссон из Кластера геотермальных исследований (GEORG) в Рейкьявике. Он считает, что такая скважина может открыть человечеству потенциально "неограниченную энергию".

Магма чрезвычайно важна для нашего понимания геологии Земли, но найти ее не так просто, как может казаться, а получить прямые, достоверные данные о ней – огромная редкость. До сих пор никто даже не пытался совершить целенаправленное бурение прямо в магматическую камеру.

Как объяснил вулканолог из Университета Аляски Джон Эйхельбергер, обычно обсуждение такой темы заканчивается насмешками и заявлениями о провоцировании извержения. Не говоря уже о том, что немногие верят в то, что магматическую камеру можно найти.

Но невероятное везение доказало, что это ошибочная реакция. В 2009 году проект геотермального бурения для исландской энергетической компании Landsvirkjun неожиданно наткнулся на магматическую камеру вблизи грозного вулкана Крафла. Несмотря на предостережения, никакого извержения вулкана не произошло, поэтому теперь ученые знают, что бурение в магме может быть безопасным.

В 2013 году та самая команда, которая сделала открытие, запустила проект Krafla Magma Testbed, чтобы попытаться повторить свой успех. Именно в рамках этого проекта на 2026 год намечено начало бурения. Ученые преследуют цель прежде всего углубить наши знания о магме.

"У нас нет прямых знаний о том, как выглядят магматические камеры, что, конечно, имеет решающее значение для понимания вулканов", – пояснил Пао Папале из Национального института геофизики и вулканологии в Италии.

Ученые планируют разместить в магме ряд датчиков, которые будут продолжать измерять такие свойства, как температура. Они намерены также изучить, как горная порода переплавляется в магму, а также найти индикаторы, которые могли бы рассказать о приближении извержения вулкана, которое трудно предсказать.

Кроме этого, ученые намерены внести свой вклад и в отрасль возобновляемой энергетики. Они надеются разработать новую форму генерации геотермальной энергии, которая называется близкомагматической геотермальной, использующей экстремальное тепло расплавленной породы для нагрева воды до более высоких температур, чем возможно с помощью современных технологий.

Для того чтобы эта технология получила применение по всему миру ученым, правда, нужно понять, как точно определить, где под поверхностью Земли скрываются магматические камеры и возможно их случайное открытие будет способствовать этому.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что в некоторых странах ЕС уже начали локально использовать технологию геотермального отопления. Правда, речь идет о не столь мощной энергии, которую можно получить из магматических камер.

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