Цукерберг будет разрабатывать устройства дополненной реальности для армии США: что известно о проекте

Компания Meta, которую возглавляет Марк Цукерберг, участвует в разработке военных устройств дополненной реальности для армии США. В этом проекте она работает вместе с компанией Anduril, которую основал создатель Oculus Палмер Лаки. Интересно, что ранее Цукерберг и Лаки разошлись из-за скандала, но теперь снова объединились ради крупного военного контракта.

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Об этом пишет The Wall Street Journal, речь идет об амбициозном проекте под названием EagleEye, в рамках которого Meta и Anduril соревнуются за контракт Пентагона на $100 млн. Цель – создать современные AR/VR-гарнитуры для американских солдат. Эти устройства помогут военным ориентироваться на поле боя, видеть больше, быстрее реагировать на угрозы и работать в сложных условиях.

Гарнитуры планируют сделать "умными" – с поддержкой искусственного интеллекта, различными сенсорами и возможностью подключения к другим военным системам. Проект является частью большой инициативы Министерства обороны США стоимостью $22 млрд, направленной на цифровую модернизацию армии.

Ранее подобные гарнитуры создавала компания Microsoft, но военные остались недовольны качеством. Теперь Meta и Anduril хотят сделать лучше.

Также важно, что для Марка Цукерберга это новое направление – раньше Meta не участвовала в разработке военных технологий. Но сейчас компания пытается выйти на рынок обороны, чтобы развивать свои разработки и привлекать новые источники финансирования.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп анонсировал строительство противоракетного щита "Золотой купол" для защиты страны от ракетных атак. Он уже подписал соответствующий приказ.

Также в США успешно испытали гиперзвуковую ракету по технологии морского пуска. В Пентагоне подтвердили, что новый метод старта на холодном газе позволит сделать гиперзвуковые ракеты более безопасными для запуска с кораблей. Гиперзвуковая ракета была запущена с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида.

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