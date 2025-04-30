"Золотой купол": Трамп анонсировал строительство американского противоракетного щита

Президент США Дональд Трамп анонсировал строительство противоракетного щита "Золотой купол" для защиты страны и ее людей от ракетных атак. Он уже подписал соответствующий приказ.

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Об этом Трамп заявил на большом политическом митинге в Мичигане. По его словам, в США уже был "Железный купол", поэтому у нового проекта будет лучшее название.

"Недавно я подписал приказ о начале строительства противоракетного щита "Золотой купол" для защиты нашей родины от ракетного нападения. Мы будем называть его "Золотым куполом". У нас был "Железный купол". Но почему-то "Золотой купол" звучит для меня лучше", – сказал политик своим поклонникам.

Далее он предложил участникам события проголосовать за лучшее название и шутил по этому поводу.

"Я не знаю. Возможно, это не так. Что тебе больше нравится - "Золотой купол" или "Железный купол"? Давайте проголосуем. "Золотой купол. "О нет, я думаю, у нас проблемы", – отметил Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп во время митинга со сторонниками в Мичигане назвал первые 100 дней своего второго термина "самыми успешными" из всех администраций в истории и "революцией здравого смысла". Он вспомнил об успехах искоренения "сумасшедшей прогрессивной идеологии" и "трансгендерного безумия", раскритиковал своего предшественника Джо Байдена, а также хвастался борьбой с нелегальной миграцией.

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