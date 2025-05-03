'Непревзойденные возможности': США успешно испытали гиперзвуковую ракету по технологии морского пуска. Фото

Военно-морские силы США опробовали новый подход к запуску гиперзвуковых ракет морского базирования. Во время испытаний был использован метод запуска на холодном газе.

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Теперь он будет использоваться в гиперзвуковых платформах морского базирования ВМС США. Об этом сообщили в Пентагоне.

Гиперзвуковая ракета была запущена с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида.

"Подход с использованием холодного газа позволяет ВМС выводить ракету с платформы и достигать безопасного расстояния над кораблем перед зажиганием первой ступени. Это техническое достижение приближает стратегические системные программы ВМС на один шаг к выполнению нашей роли в обеспечении безопасного и надежного гиперзвукового потенциала ВМС", – сказал вице-адмирал Джон. Вулф-младший, директор компании SSP, которая является ведущим разработчиком гиперзвуковой ракеты.

Глава Военно-морских сил США Джон Фелан отметил, что скорость, дальнобойность и жизнеспособность гиперзвукового оружия является ключом к комплексному американскому сдерживанию.

"Когда она будет развернута, Conventional Prompt Strike предоставит нашим военным непревзойденные возможности", – добавил он.

Conventional Prompt Strike (CPS) – это военные усилия Соединенных Штатов, направленные на разработку системы, которая может нанести высокоточный удар обычным вооружениям в любой точке мира в течение одного часа, подобно ядерной межконтинентальной баллистической ракете.

CPS охватывает многочисленные уже существующие и новые технологии, включая обычные ракеты наземного базирования и гиперзвуковые ракеты воздушного и подводного базирования.

"Быстрое развитие и демонстрация гиперзвуковых ударных систем морского базирования поддерживает способность министерства сдерживать, а в случае необходимости и побеждать потенциальных стратегических конкурентов. Дальность, точность, летальность и жизнеспособность гиперзвуковых ракет является значительным скачком в развитии средств поражения США, дополняя существующие возможности и позволяя США побеждать высокотехнологичные средства противника", – добавили в Пентагоне.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп анонсировал строительство противоракетного щита "Золотой купол" для защиты страны от ракетных атак. Он уже подписал соответствующий приказ.

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